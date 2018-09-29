أدّى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بعد صلاة ظهر اليوم بجامع الراحجي في الرياض ، صلاة الميت على وكيل الفوج الحادي والعشرين هزاع بن عبدالعزيز الدويش – رحمه الله – .
ونقل سموه تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الفقيد وأقاربه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعازيهم ومواساتهم لهم.
وأدّى الصلاة مع سمو وزير الحرس الوطني ، معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وأمراء الأفواج، وعدد من المسؤولين في وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.
وزير الحرس الوطني يؤدي صلاة الميت على وكيل الفوج الـ 21
أدّى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بعد صلاة ظهر اليوم بجامع الراحجي في الرياض ، صلاة الميت على وكيل الفوج الحادي والعشرين هزاع بن عبدالعزيز الدويش – رحمه الله – .
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