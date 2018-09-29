وزير الحرس الوطني يؤدي صلاة الميت على وكيل الفوج الـ 21

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أدّى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني بعد صلاة ظهر اليوم بجامع الراحجي في الرياض ، صلاة الميت على وكيل الفوج الحادي والعشرين هزاع بن عبدالعزيز الدويش – رحمه الله – .

ونقل سموه تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو ‏الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الفقيد وأقاربه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعازيهم ومواساتهم لهم.

وأدّى الصلاة مع سمو وزير الحرس الوطني ، معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وأمراء الأفواج، وعدد من المسؤولين في وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.