أمانة الشرقية: ضبط مسلخ عشوائيا داخل بيت شعبي بالدمام تديره عمالة وافدة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

المناطق - الدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية مع فرع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام، مؤخرا مسلخ عشوائيا داخل بيت شعبي بحي السوق بالدمام، كانت تديره مجموعه من العمالة الوافدة، ويأتي ذلك في أطار التنسيق المستمر لحملات “وطن بلا مخالف”، بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، وحملة #غذاؤكم_أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق المشاركة في حملة وطن بلا مخالف تلقت في وقت سابق معلومات تفيد باستخدام الموقع للذبح العشوائي .

وأضاف الصفيان أنه تم ضبط الموقع و أغلاقه فورا، وأتضح أن الموقع تابع لمطعم مندي شعبي بالقرب منه وعلى الفور تمت زيارة المطعم وقد تم رصد عدد من الملاحظات عليه وتم استدعاء مالك المطعم لمراجعة الأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الصفيان أن الذبح خارج المسالخ النظامية يعد مخالفه صريحه للاشتراطات الصحية وتعد مصدر خطر على صحة وسلامه المستفيدين، مؤكد أن الأمانة لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من قبل الأمانة وتحت اشراف المختصين من الاطباء البيطرين للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، لافتا الى أنه سيتم تطبيق العقوبة والاجراءات النظامية بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، داعياً في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز 940 وكذلك كافة منصات التفاعل بالأمانة.