احدث الأخبار

طمع الحوثي بأموال الداعمين يوقف خطة الاستجابة الإنسانية
أبرز المواد
 صاحب مقطع “دق على عمتك”يوكل مكتب محاماة للحصول على حقه الخاص
أبرز المواد
 تشكيليات يعبرن باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني بـ88 لوحة
منطقة القصيم
 للتعبير في حب الوطن .. العرضة السعودية باحتفال ثقافة القصيم باليوم الوطني
أبرز المواد
 السينما السعودية في احتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني
أبرز المواد
 القوة الناعمة السعودية في احتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني
منطقة القصيم
 تأجيل زيارة ولي العهد للكويت إلى غدا الأحد
أبرز المواد
 الفنون الشعبية إيقاعات الإصالة باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم بيوم الوطن
منطقة القصيم
 بلدية النعيرية تقوم بزراعة 125 شجرة وتُعيد ترتيب 200 نخلة بالشوارع الداخلية
المنطقة الشرقية
 الفقر يطحن الإيرانيين قبل بدء العقوبات الأميركية
أبرز المواد
 أسرة الجعفري الطيار بالأحساء تحتفي بـ 157 متفوقا من أبنائها وتكرم الدكتور المديرس
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: ضبط مسلخ عشوائيا داخل بيت شعبي بالدمام تديره عمالة وافدة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “
المنطقة الشرقية
طمع الحوثي بأموال الداعمين يوقف خطة الاستجابة الإنسانية

طمع الحوثي بأموال الداعمين يوقف خطة الاستجابة الإنسانية

أبرز المواد
صاحب مقطع “دق على عمتك”يوكل مكتب محاماة للحصول على حقه الخاص

صاحب مقطع “دق على عمتك”يوكل مكتب محاماة للحصول على حقه الخاص

أبرز المواد
تشكيليات يعبرن باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني بـ88 لوحة

تشكيليات يعبرن باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني بـ88 لوحة

منطقة القصيم
للتعبير في حب الوطن .. العرضة السعودية باحتفال ثقافة القصيم باليوم الوطني

للتعبير في حب الوطن .. العرضة السعودية باحتفال ثقافة القصيم باليوم الوطني

أبرز المواد

أمانة الشرقية: ضبط مسلخ عشوائيا داخل بيت شعبي بالدمام تديره عمالة وافدة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

أمانة الشرقية: ضبط مسلخ عشوائيا داخل بيت شعبي بالدمام تديره عمالة وافدة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “
http://almnatiq.net/?p=637722
المناطق - الدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية مع فرع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام، مؤخرا مسلخ عشوائيا داخل بيت شعبي بحي السوق بالدمام، كانت تديره مجموعه من العمالة الوافدة، ويأتي ذلك في أطار التنسيق المستمر لحملات  “وطن بلا مخالف”، بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، وحملة #غذاؤكم_أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق المشاركة في حملة وطن بلا مخالف تلقت في وقت سابق معلومات تفيد باستخدام الموقع للذبح  العشوائي .

وأضاف الصفيان أنه تم ضبط  الموقع و أغلاقه فورا، وأتضح أن الموقع تابع لمطعم مندي شعبي بالقرب منه وعلى الفور تمت زيارة المطعم وقد تم رصد عدد من الملاحظات عليه وتم استدعاء مالك المطعم لمراجعة الأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الصفيان أن الذبح خارج المسالخ النظامية يعد مخالفه صريحه للاشتراطات الصحية وتعد مصدر خطر على صحة وسلامه المستفيدين، مؤكد أن الأمانة لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من قبل الأمانة وتحت اشراف المختصين من الاطباء البيطرين للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي، لافتا الى أنه سيتم تطبيق العقوبة والاجراءات النظامية بحق المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، داعياً في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات عبر مركز 940 وكذلك كافة منصات التفاعل بالأمانة.

روابط ذات صلة

بلدية النعيرية تقوم بزراعة 125 شجرة وتُعيد ترتيب 200 نخلة بالشوارع الداخلية

بلدية النعيرية تقوم بزراعة 125 شجرة وتُعيد ترتيب 200 نخلة بالشوارع الداخلية
أسرة الجعفري الطيار بالأحساء تحتفي بـ 157 متفوقا من أبنائها وتكرم الدكتور المديرس

أسرة الجعفري الطيار بالأحساء تحتفي بـ 157 متفوقا من أبنائها وتكرم الدكتور المديرس
وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل

وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*