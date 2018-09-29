بلدية النعيرية تقوم بزراعة 125 شجرة وتُعيد ترتيب 200 نخلة بالشوارع الداخلية

المناطق - النعيرية

تواصل بلدية محافظة النعيرية أعمال صيانة الجزر الوسطية واستكمال مشاريع تشجير الشوارع الرئيسة في عدد من الأحياء السكنية في المحافظة، وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع الرئيسية والفرعية والحدائق والمتنزهات، والتي تأتي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية #نزرعها_لننعم_بها والتلي أطلقتها مؤخرا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن إدارة الخدمات ممثلة في قسم الحدائق والتجميل انتهت من ترتيب عدد (200) نخلة واشنطونيا بشارع الملك فيصل بن عبدالعزيز وشارع الملك فهد بن عبدالعزيز وشارع الخليفة أبو بكر الصديق وشارع الخليفة عثمان بن عفان و زراعة عدد (125) شجرة بروسوبص بشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز (شارع الخمسين) ضمن برنامج تحسين وتطوير أعمال التشجير بالمحافظة .

وأكد الرجباني أن البلدية مستمرة في استراتيجيتها بزراعة كافة أرجاء المحافظة بأكبر عدد من الأشجار والزهور الموسمية والمسطحات الخضراء، لتتماشى مع أهداف مبادرة أمانة المنطقة الشرقية #نزرعها_لننعم_بها، وكذلك لتعطي منظر جمالي للمحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة, مهيبا بالمواطنين والمقيمين في المحافظة إلى ضرورة المحافظة على البيئة ولا سيما الحدائق والمسطحات الخضراء، وكذلك عدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لذلك .