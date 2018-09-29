الفنون الشعبية إيقاعات الإصالة باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم بيوم الوطن

وسط مظاهر الفرحة والسعادة ، سجلت الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم والهيئة العامة للثقافة باحتفالها باليوم الوطني السعودي الـ 88 المقام بالمركز الثقافي بمدينة بريدة ، عدة لوحات وطنية اتخذت من الموروث الشعبي سبيلاً للوصول لملامح تلك الفلكلورات والأهازيج التي أبهجت الزوار ، وقد تعددت الفنون الشعبية التي قدمت بالمركز الثقافي التي أدخلت السرور على محيا زائري الاحتفال حيث تنوعت طرقها وتميزت كلماتها الجميلة بترديد صدح صداه أرجاء المكان ، وتفاعل الزوار مع نغماتها احتفالاً بيوم الوطن ، حيث أضفت الفنون الشعبية على اليوم الوطني معنى خاصاً ، وقدمت الصورة الزاهية للفن السعودي ، كما أدخل تنوعها المناطقي مزيداً من البهجة.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم المكلف محمد المقبل ، أن الجمعية قدمت كافة ألوان الفنون الشعبية بالمملكة ، مؤكداً أن الفنون والعروض الشعبية في الاحتفالات والمناسبة الوطنية فكرة رائدة بأن يذهب الفن إلى الجمهور لتحقيق أهدافة بتكريس القيم الثقافية والمجتمعية التي يريد كل عمل أن يصل من خلالها إلى الجمهور ، لافتاً إلى اهتمام الجمعية بالفنون الشعبية المحلية باعتبارها تمثل تاريخاً صادقاً للشارع والمواطن ، مشيراً إلى أن الكثير من الجيل الجديد والشباب مازالوا متمسكين بها في المناسبات ، لما فيها من رائحة تذكرهم بتراث أجدادهم وتاريخهم الذين يفتخرون به بين الشعوب ، فكثير من الفنون الشعبية السعودية ما زالت تعيش بيننا حتى يومنا هذا ويصر الشباب على حمايتها كجزء من تمسكهم بتراثهم.