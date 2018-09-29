القوة الناعمة السعودية في احتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني

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تحدث الكاتب والمسرحي السعودي عبدالله الزيد في اللقاء الثقافي الذي يأتي ضمن احتفال جمعية الثقافة والفنون بالقصيم باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة بالمركز الثقافي بمدينة بريدة ، عن مفهوم القوة الناعمة الذي يلقى عناية كبيرة في مجالات السياسة الدولية وصناعة التأثير وعن الفرصة الكبيرة التي نتمتع بها في السعودية من خلال ما تجسده المملكة من أفكار وقيم إسلامية بالإضافة إلى التراث المادي والعمق التاريخي.

وتطرق الزيد إلى الفنون والترفيه والثقافة كواحدة من أهم أدوات القوة الناعمة في مجالات الترفيه والفنون والثقافة والذي تعكسه رؤية المملكة ٢٠٣٠ عبر مختلف برامجها ، وشدد الزيد على أن في المملكة عمق حضاري وتراثي ضخم وغير مستغل فنياً وأن الاشكالية في الفنان السعودي تكمن في استنساخه غير الوعي للأعمال الغربية وهذا لن يخدم مشروعنا الطموح في استغلال الفنون كقوة ناعمة وناقلة لتراثنا وعمقنا الثقافي والتاريخي وقيمنا الأصيلة ، مؤكداً في الوقت ذاته تعويله الكبيرة على الهيئة العامة للثقافة وكذلك وزارة الثقافة في نقل الفنان السعودي من مرحلة الهواية الى الاحتراف الذي يشكل العصب في توظيف الفنون والثقافة كمشروع دولة ، مبيناً إن على الفنان السعودي واجب في كيفية استغلال المرحلة في نقل مشروعه الفني خطوة الاستثمار ورفع معايير جودة العمل الفني والثقافي معيداً التركيز على استغلال البيئة السعودية والتراث الشفاهي كمادة خصبة في أعمالهم وربط المنتج الفني بالهوية السعودية.