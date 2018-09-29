السينما السعودية في احتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني

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احتفت جمعية الثقافة والفنون بالقصيم باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة ، بعرض عدداً من الأفلام السعودية السينمائية ، حيث تم عرض الفيلم السينمائي السعودي «جود» في حكاية تروي مسيرة الإنسان السعودي ، واجتهاده في بناء أرضه الثرية بالتنوع الطبيعي والثقافي، سيُعرض في دور السينما الفيلم السعودي الأول “جود” ، الذي يحكي قصة تطور هذه البلاد منذ القِدم وحتى عهدنا الحاضر الزاخر بالإنجازات، حيث يوثق الفيلم مدى سخاء وعطاء الإنسان السعودي ، وأبرز مشاهد الحياة في السعودية ، وما شهدته من تطور مدني بعد اكتشاف النفط، وقد صُوِّر في 16 مدينة بالاعتماد بشكل أساسي على الصور الآسرة ، والموسيقى الأصيلة المتناغمة مع وقع الحياة لاصطحاب الجمهور في رحلة تأملية عبر أسلوب روائي عربي قديم.

كما تم عرض “فيلم المغادرون” هو أول الأفلام السعودية التي تم عرضها في سينما روكسي ، ويتناول مسألة التطرف عبر قصة رجلين يلتقيان على متن طائرة يتضح بعد حديث بينهما أن أحدهما يحمل أفكاراً دينية متطرفة ويفكر في تفجير نفسه ، بينما ينوي الآخر الانتحار لإصابته بمرض عضال ، حاز الفيلم على جائزة النخلة الذهبية في مهرجان الأفلام السعودية الرابع.

وقال أحمد الصقري المدير التنفيذي لفعالية الاحتفال بيوم الوطن ، إن عرض افلام سينمائية بهذه المناسبة الغالية ، بدأناه بفيلم جود الذي يروي مسيرة الإنسان السعودي ، بالإضافة إلى الافلام السعودية الأخرى “شكوى ومغادرون والحارس وأصفر والماطور” ، يأتي عرضها لتلبية أوساط المجتمع وحاجة المتلقي المتعطش لرؤية صناعة حقيقية للسينما السعودية التي كان المواطن السعودي لسنوات الورقة الرابحة والاساسية فيها في كافة دور السينما في الدول المجاورة.