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تشكيليات يعبرن باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني بـ88 لوحة

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للتعبير في حب الوطن .. العرضة السعودية باحتفال ثقافة القصيم باليوم الوطني

للتعبير في حب الوطن .. العرضة السعودية باحتفال ثقافة القصيم باليوم الوطني

أبرز المواد

للتعبير في حب الوطن .. العرضة السعودية باحتفال ثقافة القصيم باليوم الوطني

للتعبير في حب الوطن .. العرضة السعودية باحتفال ثقافة القصيم باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=637747
المناطق - بريدة

سجلت العرضة السعودية خلال احتفال الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم والهيئة العامة للثقافة باليوم الوطني السعودي الـ 88خلال يومين متتالين بالمركز الثقافي بمدينة بريدة لغة فن مختلفة اعتبرها الجميع هي اللغة المشتركة بينهم في هذه المناسبة التاريخية المهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية ، حيث اتاحت الجمعية لجميع الزوار المشاركة بالعرضة والاحتفاء بيوم الوطن ، وسط ابتهاج من الجميع بمناسبة أفراح الوطن في يوم مشهود من تاريخ بلاده.

وتعتبر العرضة السعودية وهي أشبه بالرقصة الرسمية للبلاد الحاضرة الدائمة في كل المناسبات ومنها اليوم الوطني ، حيث يشارك المواطنون فيها على أصوات الطبول ، ويجدون فيها تعبيراً عن الفرح والسلام ، وأيضاً هي أشبه بتجديد الولاء للملك ، لأنها كانت رقصة الحرب في زمن الحروب.

والعرضة السعودية عبارة عن رقصة شعبية بدأت كونها إحدى أهازيج الحروب إلا أنها أصبحت تؤدى في أوقات الاحتفالات والأعياد ، وفيها يتم إنشاد أبيات شعر معيّنة ، يلي ذلك رقصة يتم فيها استخدام السيوف بحركات معيّنة ، كما يتم استخدام أنواع مختلفة من الطبول ، وفيها يرتدي مؤدي العرضة زيا خاصاً ، وقد ارتبطت العرضة بفتوحات الملك عبدالعزيز وتوحيده للمملكة.

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تشكيليات يعبرن باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني بـ88 لوحة

تشكيليات يعبرن باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني بـ88 لوحة

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