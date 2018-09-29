تشكيليات يعبرن باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني بـ88 لوحة

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تألقت أكثر من 40 فنانة سعودية تشكيلية من خلال أعمالهن الفنية اللاتي عبرن من خلالها عن تجسيد حب الوطن بأسمى المعاني والتي جسدتها لوحتهن عن فرحتهن بمناسبة اليوم الوطني ، من خلال مشاركتهن في المعرض التشكيلي الخاص باليوم الوطني الذي نظمته الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم والهيئة العامة للثقافة باحتفالها باليوم الوطني السعودي الـ 88 المقام بالمركز الثقافي بمدينة بريدة ، بمشاركة فنانات تشكيليات من جميع مدن ومحافظات منطقة القصيم ، وبعدد 88 لوحة فنية تشكيلية جميعها تحاكي مسيرة وطن خالدة ، وتبرز جماليات المشاعر الوطنية التي جسدتها أنامل فنية حازت على إعجاب مرتادي المعرض.

وأوضحت مسؤولة المعرض التشكيلي باحتفال اليوم الوطني الفنانة التشكيلية هيفاء العريني ، إن اليوم الوطني هو يوم التاريخ والفخر والاعتزاز وتجديد الولاء للقيادة ، يوم يلهمنا ذكرى خالدة ومسيرة عظيمة لوطننا الغالي وما يحققه من تقدم وازدهار ، مؤكدة أن مشاركة الفنانات التشكيليات بالمعرض تأتي عرفناً بهذا اليوم العظيم لتوحيد مملكتنا الغالية ، لافتة إلى أن المعرض يحاكي المناسبة من جانبين ، جانب رمزي وطني ، من خلال اللوحات اللي تجسد علم ورموز المملكة ومنجزاتها ، وجانب يجسد طابع التراث السعودي ، من خلال الأعمال الحرة التي تناول فيها الفنانون البيئة والتراث السعودي فيها ، مقدمة شكرها للجمعية على إتاحة الفرصة للفنانات للاحتفال بهذا اليوم الوطني الغالي على قلوب الجميع ، وكل عام ونحن ننعم بالأمن والأمان والرخاء والازهار.