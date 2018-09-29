صاحب مقطع “دق على عمتك”يوكل مكتب محاماة للحصول على حقه الخاص

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أوضحت مصادر ، أن رجل المرور بطل حادثة “دق على عمتك”، قد بدأ في توكيل مكتب محاماة للحصول على حقه الخاص، بعد التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصويره والتلفظ عليه.

ووفقاً لـ “سبق” ، فمن المقرر أن يبدأ المحامي ، خلال الأيام القليلة المقبلة، في تقديم الشكوى ضد من ظهروا في مقطع فيديو في شهر ذي الحجة الماضي من العام المنصرم، يوجهون إساءة لرجال الأمن، ويعيقونهم عن أداء أعمالهم المنوطة بهم نظاماً عن طريق التهديد والوعيد وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره.

ويمكن للمدعي في هذه الحالة المطالبة إمّا بالتعزير، ويكون الحكم هو السجن والجلد، أو يكون هناك تعويض بمبلغ مالي، وتنظر مثل هذه الدعاوى أمام المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.