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نيابة عن سمو امير منطقة الباحة …الدكتور عقاب اللويحق يختتم اكبر تجمع هايكنج بمحافظة المندق

نيابة عن سمو امير منطقة الباحة …الدكتور عقاب اللويحق يختتم اكبر تجمع هايكنج بمحافظة المندق
http://almnatiq.net/?p=637759
المناطق - الباحة
نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة ، رعى  وكيل امارة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق اليوم حفل اختتام فعالية هايكنج اليوم الوطني ٨٨ بمحافظة المندق كأكبر فعالية هايكنج على مستوى العالم والذي نظمته محافظة المندق بإشراف هايكنج السعودية .
جاء ذلك، بحضور مساعد مدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي ومحافظ المندق صالح بن محمد القلطي ، ومؤسس هايكنج السعودية المهندس علي القحطاني وعدد من مدراء العموم ومديري الإدارات الحكومية بالمندق ، ورجال الأعمال والأهالي وهواة المشي الطويل والوفود المشاركة من داخل وخارج المملكة .
و قام الدكتور اللويحق فور وصول المشاركين الى نقطة النهاية برفع علم المملكة العربية السعودية بأعلى منتزه جبل الخلب .
و بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي فيما تم تقديم عدد من الكلمات الترحيبية والقصائد الشعرية وكلمات رؤساء الوفود المشاركة من خارج المملكة كما ألقى  وكيل امارة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق كلمة قال فيها “كُلفت من قبل سمو سيدي امير المنطقة للوصول إليكم مقدما كل الشكر للجميع على إظهار المشاعر الصادقة بمناسبة اليوم الوطني ٨٨ كما اشكر جميع الوفود الخليجية على مشاركتها احتفالاتنا بهذه المناسبة الغالية ، كما أسعدني تواجد الأخوات المشاركات وأحقيتهن بالاحتفاء بهذا اليوم الوطني الغالي على قلوبنا ” ،
بعدها تم تكريم الجهات المنظمة والراعية والإعلامية وتكريم الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ، في الوقت ذاته قدم رؤساء الوفود الدروع التذكارية لسمو امير منطقة الباحة .
كما شارك الدكتور اللويحق الجميع في اداء العرضة الشعبية
يذكر أن فعالية هايكنج اليوم الوطني ٨٨ ، انطلقت صباح اليوم السبت، ‏بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ مشارك ومشاركة ولجان تنظيمية ، يتقدمهم محافظ المندق، بمشاركة عدد من الكوادر الطبية والإسعافية بلغت أكثر من ١٣ سيارة إسعاف مجهزة من الشؤون الصحية والهلال الأحمر السعودي فيما بلغ عدد الكوادر الطبية البشرية أكثر من ١٠ كوادر ما بين اطباء وطبيبات وكوادر تمريض كذلك تواجد أكثر من ١٠ متطوعين من الهلال الاحمر ما بين كوادر صحية وفرق اسعافية جوالة و ٨ افراد من الهلال الأحمر و ٣ نقاط طبية في مسار الرجال ونقطتين في المسار النسائي .
وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية والكشفية ومنها جمعية تعاطف وفريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ وفريق ساعد والكشافة والجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالباحة ومجلس شباب محافظة المندق .
حيث انطلق المشاركين الساعة ٦ صباحاً في مسارين منفصلة عبر الاودية وبمحاذاة الجداول المائية ، وتأتي هذه الجهود بمشاركة من جميع الإدارات الحكومية والتطوعية بمنطقة الباحة ومحافظة المندق وبمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ودعمه الغير محدود لجميع الفعاليات بالمنطقة وفعالية هايكنج اليوم الوطني ٨٨ لما تمثله من مكانة ومناسبة غالية على نفس كل مواطن وتخليداً لسيرة مؤسس هذا الكيان العظيم طيب الله ثراه .

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