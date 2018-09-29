احدث الأخبار

القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا
أبرز المواد
 تضارب في الأنباء بشأن قرار فتح المعبر التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تطلق “بياناتي الوظيفية” لجميع الموظفين المدنيين
أبرز المواد
 مصرع قائد التدخل السريع للإنقلابيين الحوثيين بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 وحدة الرياضيات بمكتب تعليم الشفا تنفذ ورشة “التخطيط للفهم”
منطقة الرياض
 نيابة عن سمو امير منطقة الباحة …الدكتور عقاب اللويحق يختتم اكبر تجمع هايكنج بمحافظة المندق
منطقة الباحة
 طمع الحوثي بأموال الداعمين يوقف خطة الاستجابة الإنسانية
أبرز المواد
 صاحب مقطع “دق على عمتك”يوكل مكتب محاماة للحصول على حقه الخاص
أبرز المواد
 تشكيليات يعبرن باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني بـ88 لوحة
منطقة القصيم
 للتعبير في حب الوطن .. العرضة السعودية باحتفال ثقافة القصيم باليوم الوطني
أبرز المواد
 السينما السعودية في احتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني
أبرز المواد
 القوة الناعمة السعودية في احتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني
منطقة القصيم
القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا

القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا

أبرز المواد
تضارب في الأنباء بشأن قرار فتح المعبر التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا

تضارب في الأنباء بشأن قرار فتح المعبر التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا

أبرز المواد
“الخدمة المدنية” تطلق “بياناتي الوظيفية” لجميع الموظفين المدنيين

“الخدمة المدنية” تطلق “بياناتي الوظيفية” لجميع الموظفين المدنيين

أبرز المواد
مصرع قائد التدخل السريع للإنقلابيين الحوثيين بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن

مصرع قائد التدخل السريع للإنقلابيين الحوثيين بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن

أبرز المواد

مصرع قائد التدخل السريع للإنقلابيين الحوثيين بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن

مصرع قائد التدخل السريع للإنقلابيين الحوثيين بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن
http://almnatiq.net/?p=637766
المناطق - واس

لقي قائد التدخل السريع لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الحديدة مصرعه في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكد بيان بثه المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني الشرعي مقتل قائد التدخل السريع للإنقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران محمد ناجي بدير ويحمل رتبة نقيب بغارة جوية لطيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن, مبينًا أن البدير قتل مع عدد من فريقه في الغارة التي تم تنفيذها بعد ترصد وتتبع لحركته.
وخسرت مليشيا الحوثي الإنقلابية ومنذ الأربعاء الماضي عددًا من قيادييها الميدانيين منهم قائد النخبة المقدم علي أحمد المعوضي ومبخوت صالح سلامة مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء وقائد التدخل السريع النقيب علي محمد ناجي بدير والنقيب خماش مهدي الادبعي وهو مسوؤل في الحشد بمحافظة حجه.

روابط ذات صلة

القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا

القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا
تضارب في الأنباء بشأن قرار فتح المعبر التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا

تضارب في الأنباء بشأن قرار فتح المعبر التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا
“الخدمة المدنية” تطلق “بياناتي الوظيفية” لجميع الموظفين المدنيين

“الخدمة المدنية” تطلق “بياناتي الوظيفية” لجميع الموظفين المدنيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*