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“الخدمة المدنية” تطلق “بياناتي الوظيفية” لجميع الموظفين المدنيين

“الخدمة المدنية” تطلق “بياناتي الوظيفية” لجميع الموظفين المدنيين
http://almnatiq.net/?p=637769
المناطق- الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم الخميس عن إطلاق منصة “بياناتي الوظيفية”، إحدى خدمات الوزارة الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، لتنطلق بذلك هذه المنصة نحو هدف فتح قناة جديدة للبيانات تمكن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.

وتقدم منصة “بياناتي الوظيفية” خدمات رقمية للموظف، يأتي من أهمها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، كما تم توفير الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، وتمكن المنصة الموظف من متابعة كافة الطلبات من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون مراجعة الوزارة، ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط (ei.mcs.gov.sa).

ويأتي اهتمام وزارة الخدمة المدنية بهذه الخدمات الإلكترونية المقدمة للجهات الحكومية والموظفين المدنيين والمواطنين تحقيقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، في تقديم خدمات إلكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية.

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