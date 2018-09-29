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القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا

القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=637775
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال والتسونامي الذي ضرب مدينة بالو في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنه من وفيات واصابات.
وقال الملك المفدى: (علمنا بنبأ الزلزال والتسونامي الذي ضرب مدينة بالو في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب).

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال والتسونامي الذي ضرب مدينة بالو في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد :(بلغني نبأ الزلزال والتسونامي الذي ضرب مدينة بالو في جمهورية إندونيسيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب).

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