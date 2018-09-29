وزير البيئة يطلق خدمة استقبال صندوق التنمية لطلبات القروض لمربي الماشية إلكترونياً

المناطق _ واس

أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خدمة استقبال صندوق التنمية الزراعية لطلبات القروض التشغيلية لمربي الماشية الكترونياً من جميع مناطق المملكة، والذي يشمل صغار مربي الماشية الذين لا يتجاوز القطيع عن (500 رأس)، وبحد أدنى (50 رأس)، والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي بأن برنامج مربي الماشية يهدف إلى تقديم قروض تشغيلية ، وتوفير السيولة المالية لصغار مربي الماشية وتذليل العقبات أمام المنتج المحلي، بالإضافة الى إيجاد فرص عمل للشباب السعودي في كافة المناطق.

يشار إلى أن الصندوق قد أطلق برنامج مربي الماشية بشكل تجريبي في منطقة الحدود الشمالية ، ومن خلال تقييم التجربة تم زيادة شريحة المستهدفين من صغار المربين بعدد (500 رأس) بالإضافة إلى زيادة مبلغ التمويل ، ليتوافق مع ما أطلقه الصندوق مؤخراً من برامج لدعم قطاع الثروة الحيوانية، حيث تم إطلاق برنامج استيراد الاعلاف الخضراء وبرنامج العيادات الأولية والصيدليات البيطرية.

ويأتي هذا التوجه من الصندوق لمنح قروض تشغيلية لصغار المربين وفق استراتيجيته ورسالته المتمثلة في المساهمة في تطوير المناطق الريفية والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية لمستدامة وكذلك تعزيز الامن الغذائي مع المحافظة على الموارد الطبيعية عبر شروط تمويل ميسرة تهدف الى وصول التمويل للشرائح المستهدفة من المربين بالمناطق الريفية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة انسجاماً مع رؤية 2030م.