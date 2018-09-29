احدث الأخبار

وزير البيئة يطلق خدمة استقبال صندوق التنمية لطلبات القروض لمربي الماشية إلكترونياً
أبرز المواد
 ‏المملكة تؤكد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية
أبرز المواد
 الهلال يتأهل للدور الـ16 من بطولة كأس زايد بعد فوزه على الشباب العماني
أبرز المواد
 القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا
أبرز المواد
 تضارب في الأنباء بشأن قرار فتح المعبر التجاري الرئيسي بين الأردن وسوريا
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية” تطلق “بياناتي الوظيفية” لجميع الموظفين المدنيين
أبرز المواد
 مصرع قائد التدخل السريع للإنقلابيين الحوثيين بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 وحدة الرياضيات بمكتب تعليم الشفا تنفذ ورشة “التخطيط للفهم”
منطقة الرياض
 نيابة عن سمو امير منطقة الباحة …الدكتور عقاب اللويحق يختتم اكبر تجمع هايكنج بمحافظة المندق
منطقة الباحة
 طمع الحوثي بأموال الداعمين يوقف خطة الاستجابة الإنسانية
أبرز المواد
 صاحب مقطع “دق على عمتك”يوكل مكتب محاماة للحصول على حقه الخاص
أبرز المواد
 تشكيليات يعبرن باحتفال جمعية الثقافة بالقصيم باليوم الوطني بـ88 لوحة
منطقة القصيم
وزير البيئة يطلق خدمة استقبال صندوق التنمية لطلبات القروض لمربي الماشية إلكترونياً

وزير البيئة يطلق خدمة استقبال صندوق التنمية لطلبات القروض لمربي الماشية إلكترونياً

أبرز المواد
‏المملكة تؤكد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية

‏المملكة تؤكد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية

أبرز المواد
الهلال يتأهل للدور الـ16 من بطولة كأس زايد بعد فوزه على الشباب العماني

الهلال يتأهل للدور الـ16 من بطولة كأس زايد بعد فوزه على الشباب العماني

أبرز المواد
القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا

القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا

أبرز المواد

وزير البيئة يطلق خدمة استقبال صندوق التنمية لطلبات القروض لمربي الماشية إلكترونياً

وزير البيئة يطلق خدمة استقبال صندوق التنمية لطلبات القروض لمربي الماشية إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=637789
المناطق _ واس

أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خدمة استقبال صندوق التنمية الزراعية لطلبات القروض التشغيلية لمربي الماشية الكترونياً من جميع مناطق المملكة، والذي يشمل صغار مربي الماشية الذين لا يتجاوز القطيع عن (500 رأس)، وبحد أدنى (50 رأس)، والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي بأن برنامج مربي الماشية يهدف إلى تقديم قروض تشغيلية ، وتوفير السيولة المالية لصغار مربي الماشية وتذليل العقبات أمام المنتج المحلي، بالإضافة الى إيجاد فرص عمل للشباب السعودي في كافة المناطق.
يشار إلى أن الصندوق قد أطلق برنامج مربي الماشية بشكل تجريبي في منطقة الحدود الشمالية ، ومن خلال تقييم التجربة تم زيادة شريحة المستهدفين من صغار المربين بعدد (500 رأس) بالإضافة إلى زيادة مبلغ التمويل ، ليتوافق مع ما أطلقه الصندوق مؤخراً من برامج لدعم قطاع الثروة الحيوانية، حيث تم إطلاق برنامج استيراد الاعلاف الخضراء وبرنامج العيادات الأولية والصيدليات البيطرية.
ويأتي هذا التوجه من الصندوق لمنح قروض تشغيلية لصغار المربين وفق استراتيجيته ورسالته المتمثلة في المساهمة في تطوير المناطق الريفية والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية لمستدامة وكذلك تعزيز الامن الغذائي مع المحافظة على الموارد الطبيعية عبر شروط تمويل ميسرة تهدف الى وصول التمويل للشرائح المستهدفة من المربين بالمناطق الريفية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة انسجاماً مع رؤية 2030م.

روابط ذات صلة

‏المملكة تؤكد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية

‏المملكة تؤكد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية
الهلال يتأهل للدور الـ16 من بطولة كأس زايد بعد فوزه على الشباب العماني

الهلال يتأهل للدور الـ16 من بطولة كأس زايد بعد فوزه على الشباب العماني
القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا

القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية إندونيسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*