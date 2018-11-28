الولايات المتحدة تتهم إيرانيين بشن هجمات إلكترونية خبيثة

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http://almnatiq.net/?p=662237
المناطق - وكالات

اتهمت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، قرصاني معلوماتية إيرانيين بابتزاز مستشفيات وحكومات مدن ومؤسسات عامة في الولايات المتحدة وكندا.

وعمل القرصانان على إجبار تلك الهيئات والمنشآت لدفع 6 ملايين دولار على الأقل، من خلال إغلاق أنظمة الكمبيوتر فيها عن بعد.

وقالت الوزارة، إن فرمارز شاهي سافاندي ومحمد مهدي شاه منصوري، نشرا فيروس “سامسام رانسوموير” في أنظمة أكثر من 200 مؤسسة من بينها حكومات أطلنطا وجورجيا ونيوارك ونيوجيرسي لتجميد عملياتها حتى تدفع فديات بعملة البيتكوين، وفق ما نقلت فرانس برس.

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