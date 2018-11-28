ماتيس: السعودية تلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على الأمن بالشرق الأوسط

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قال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، لأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة إفادة مغلقة، اليوم الأربعاء، إن السعودية تلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على الأمن بالشرق الأوسط، وهو أمر لا يمكن إغفاله حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وطبقًا لتصريحات أرسلت للصحفيين قال ماتيس: “لا بد أن أشير إلى أننا نادرًا ما نكون أحرارًا للعمل مع شركاء لا تشوبهم شائبة.. مصالحنا الأمنية لا يمكن إغفالها حتى ونحن نسعى للمحاسبة فيما وصفه الرئيس (دونالد) ترامب بالجريمة غير المقبولة والمروعة لقتل جمال خاشقجي”، وفق ما نقلت رويترز.