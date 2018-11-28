تعليم الليث يطلق استراتيجية ” التدريس التصحيحي ” لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات

المناطق - عادل الزهراني

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث استراتيجية التدريس التصحيحي في جميع المدارس الابتدائية بالمحافظة بعد انتهاء فترة التقويم في منتصف الفصل الدراسي وتحليل النتائج وبناء خطط التحسين وارتكزت هذه الاستراتيجية على تقديم الوقت والدعم اللازم للتعلم لكل الطلاب الذين حصلوا على معيار منخفض أو متوسط في منحنى التقويم.

وأوضح مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن هذه الاستراتيجية تأتي في ظل توجه وزارة التعليم وتأكيدها المستمر على رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد المخرجات وتمكين الطالب من القدرة على المنافسة في الاختبارات الدولية من خلال امتلاكه لمعايير التفوق .

هذا وقد تبنت الإدارة عددا من المبادرات في هذا الشأن والرامية إلى تجويد المخرجات والمتطلعة إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم سيما في الصفوف الأولية التي هي الركيزة الأساسية في سلم التعليم .

مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تأتي في عمق الأداء التعليمي في الصفوف الأولية من خلال تركيزها على الخبرات الأساسية التي يحتاجها الطالب .

وأثنى ( الحازمي) على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات في تبني مثل هذه القضايا التعليمية وتقديمهم للخطط العلاجية واستثمار وقت التعلم بما ينعكس إيجابا على الطلاب .

كما نوه ( الحازمي ) بالجهود المبذولة والمتابعة المستمرة التي يقدمها الإشراف التربوي و قسم الصفوف الأولية في قطاعي البنين والبنات ، وما تحمله هذه التوجهات من تحقيق لمتطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في بناء جيل ممتلك للخبرات والمهارات ليكون قادرا للمساهمة والمشاركة في رفعة مجتمعه ووطنه في مختلف المجالات .