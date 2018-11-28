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العيسوي رئيساً لنادي ضباء

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العيسوي رئيساً لنادي ضباء

العيسوي رئيساً لنادي ضباء
http://almnatiq.net/?p=662249
المناطق -تبوك-فايز السميري

عقد مساء اليوم بمقر نادي ضباء الرياضي بمحافظة ضباء الجمعية العمومية الغير عادية للمصادقة على الحساب الختامي لميزانية العام المنصرم وانتخاب مجلس الإدارة الجديد بعد انتهاء الفترة الرسمية لمجلس الإدارة الحالي والذي ترأسه الأستاذ/محمد القناص
وفِي ليلة كان عنوانها (( بالحب والوفاء اجتمع الأبناء على خدمة ضباء ))
في خطوه متطورة وغير مسبوقه لخدمة محافظة ضباء اجتمع عدد من الإخوة لتكوين مجلس الإدارة الجديد لنادي ضباء وتم توحيد الكلمة بين محبين هذا الكيان وتم اختيار:
الأستاذ / لؤي بن عبدالفتاح العيسوي رئيساً لمجلس الإدارة .
الأستاذ / ياسر بن عبدالرحمن العقيل نائباً للرئيس
الأستاذ / محمد سعود العلي أمين عام المجلس .
الأستاذ/ محمد حسن الفراج أميناً للصندوق .
الأستاذ / بندر بن سليمان شداد عضواً.
الأستاذ / وائل بن عبدالفتاح العيسوي عضواً .
الأستاذ / عبدالعزيز حسن الفراج عضواً .
الأستاذ / طلال عيد البلوي عضواً .
الأستاذ / منصور أحمد العطوي عضواً .
وفي لقاء خاص مع الأستاذ / لؤي العيسوي قال :
بِسْم الله الرحمن الرحيم
أولاً :أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإخواني أعضاء الجمعية العمومية لما قدموا وما سيقدمونه لخدمة محافظة ضباء للرقي بهذا الكيان وأخص بالشكر أخي الأستاذ/ محمد القناص لما قدمه خلال فترة ترأسه لمجلس الإدارة سائلين العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء.
وأسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا ويجعل التوفيق حليفنا لخدمة هذه المحافظة في ظل دعم حكومتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان آل سعود أمير منطقة تبوك ومعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامه للرياضة لاحتواء أبناء محافظة ضباء والارتقاء بهم للمستويات العليا للمسابقات المختلفة .

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