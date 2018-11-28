إيقاف بث قناة المسيرة الحوثية على مدار النايل سات

المناطق - الرياض

قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إنه تم إيقاف بث قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي، على مدار “النايل سات”، بعد جهود حثيثة بذلتها الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الإعلام، وبدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن الوزارة تسعى لإيقاف القنوات الرسمية “المختطفة” لدى جماعة الحوثي بصنعاء، وهي”اليمن، وعدن، وسبأ”، وهي “النسخ المزيفة من القنوات التابعة للحكومة والتي تبث من خلالها سمومها الطائفية، وتمارس التحريض على العنف والكراهية في أوساط المجتمع اليمني”.

وقال وزير الإعلام: إن “العالم لا يعترف إلا بحكومة واحدة وبقيادة واحدة لليمن، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية”.