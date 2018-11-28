السفير بخاري يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى لبنان

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رفع سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لدى الجمهورية اللبنانية.

وقال بخاري في كلمة خلال حفل استقبال أُقيم بهذه المناسبة ” إن توجيهات قيادتنا الرشيدة، فيها كل الحرص على الاهتمام بالمواطنين وتأمين سبل راحتهم ورعايتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم”.

وأعرب عن تطلعاته لتنمية وتعميق الروابط والصلات التي تربط بين المملكة ولبنان في شتى المجالات.