النصر يودع كأس زايد بعد الخسارة من مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً

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ودع النصر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد خساراته أمام نادي مولودية العاصمة الجزائري 1/2 في مباراة الإياب التي أقيمت في الجزائر.

وسيطر النصر على معظم أوقات مباراة بيد أنه فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف، فيما نجح الفريق الجزائري من الاستفادة من أفضلية فوزه في مباراة الذهاب في الرياض بهدف، لينجح في تحقيق الفوز على أرضه.

سجل أهداف الفريق الجزائري زيدان ميباركو (30)، ومهاجم النصر حمدالله “بالخطأ في مرماه” (65)، فيما سجل هدف النصر لاعبه يحيى الشهري من ضربة ثابتة عند الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ويعتبر النصر ثاني فريق سعودي يودع البطولة، بعد الاتحاد الذي ودع البطولة من دورها الأول.