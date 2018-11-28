احدث الأخبار

النصر يودع كأس زايد بعد الخسارة من مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً
أبرز المواد
 السفير بخاري يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى لبنان
محليات
 كيف ستبدو الأرض بعد 200 مليون سنة؟
أبرز المواد
 أمين الشمالية يستمع لشكاوي المواطنين من خلال الزيارات الميدانية لأحياء عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 إيقاف بث قناة المسيرة الحوثية على مدار النايل سات
أبرز المواد
 العيسوي رئيساً لنادي ضباء
منطقة تبوك
 سامسونغ تطلق أول هاتف بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت!
أبرز المواد
 تعليم الليث يطلق استراتيجية ” التدريس التصحيحي ” لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات
منطقة مكة المكرمة
 ماتيس: السعودية تلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على الأمن بالشرق الأوسط
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تتهم إيرانيين بشن هجمات إلكترونية خبيثة
أبرز المواد
 رئيس بلدية الخفجي يتفقد المشاريع التي تنفذها البلدية
المنطقة الشرقية
 مسؤول يمني يؤكد انتهاك مليشيا الحوثي للمواثيق الدولية الخاصة بالأطفال
منوعات
النصر يودع كأس زايد بعد الخسارة من مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً

النصر يودع كأس زايد بعد الخسارة من مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً

أبرز المواد
السفير بخاري يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى لبنان

السفير بخاري يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى لبنان

محليات
كيف ستبدو الأرض بعد 200 مليون سنة؟

كيف ستبدو الأرض بعد 200 مليون سنة؟

أبرز المواد
أمين الشمالية يستمع لشكاوي المواطنين من خلال الزيارات الميدانية لأحياء عرعر

أمين الشمالية يستمع لشكاوي المواطنين من خلال الزيارات الميدانية لأحياء عرعر

منطقة الحدود الشمالية

النصر يودع كأس زايد بعد الخسارة من مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً

النصر يودع كأس زايد بعد الخسارة من مولودية الجزائر ذهاباً وإياباً
http://almnatiq.net/?p=662268
المناطق - الرياض

ودع النصر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد خساراته أمام نادي مولودية العاصمة الجزائري 1/2 في مباراة الإياب التي أقيمت في الجزائر.

وسيطر النصر على معظم أوقات مباراة بيد أنه فشل في ترجمة سيطرته إلى أهداف، فيما نجح الفريق الجزائري من الاستفادة من أفضلية فوزه في مباراة الذهاب في الرياض بهدف، لينجح في تحقيق الفوز على أرضه.

سجل أهداف الفريق الجزائري زيدان ميباركو (30)، ومهاجم النصر حمدالله “بالخطأ في مرماه” (65)، فيما سجل هدف النصر لاعبه يحيى الشهري من ضربة ثابتة عند الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ويعتبر النصر ثاني فريق سعودي يودع البطولة، بعد الاتحاد الذي ودع البطولة من دورها الأول.

روابط ذات صلة

كيف ستبدو الأرض بعد 200 مليون سنة؟

كيف ستبدو الأرض بعد 200 مليون سنة؟
إيقاف بث قناة المسيرة الحوثية على مدار النايل سات

إيقاف بث قناة المسيرة الحوثية على مدار النايل سات
سامسونغ تطلق أول هاتف بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت!

سامسونغ تطلق أول هاتف بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*