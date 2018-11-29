تفاصيل الوظائف بالمعهد السعودي التقني للتعدين

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http://almnatiq.net/?p=662367
المناطق_الرياض

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن رغبته في استقطاب الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات والمعاهد السعودية والخارجية للإنضمام إلى فريقة بمدينة عرعر لوظيفة مساعد مدرب.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو دبلوم في مجال التعدين.

مع ضرورة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية واجتياز المقابلة الشخصية واجتياز الفحص الطبي والأولوية لمن لديه خبرة عملية في صناعة التعدين وخبرة في تشغيل أجهزة المحاكاة وأجهزة معالجة المعادن.

وسيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية فقط على موقع المعهد:

http://www.smp.gov.sa

وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1440/03/28هـ.

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