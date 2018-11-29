تفاصيل الوظائف بالمعهد السعودي التقني للتعدين

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن رغبته في استقطاب الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات والمعاهد السعودية والخارجية للإنضمام إلى فريقة بمدينة عرعر لوظيفة مساعد مدرب.

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو دبلوم في مجال التعدين.

مع ضرورة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية واجتياز المقابلة الشخصية واجتياز الفحص الطبي والأولوية لمن لديه خبرة عملية في صناعة التعدين وخبرة في تشغيل أجهزة المحاكاة وأجهزة معالجة المعادن.

وسيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية فقط على موقع المعهد:

http://www.smp.gov.sa

وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1440/03/28هـ.