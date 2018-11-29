برعاية آل الشيخ.. منتدى شبابي عالمي في عنيزة العام المقبل

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عقد بمقر النادي العربي في محافظة عنيزة المؤتمر الخاص بفعالية منتدى (شباب اليوم .. نجوم الغد) الذي ينظمه النادي العربي بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي خلال شهر فبراير القادم 2019 تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ويأتي هذا المنتدى في إطار تحقيق أهداف وغايات رؤية ٢٠٣٠ بمجال تطوير الرياضة السعودية.

ولدى مخاطبته المؤتمر الصحفي قدم رئيس مجلس إدارة النادي العربي بعنيزة عبد العزيز الدرع تنويراً شاملاً عن المحاور التي سيتناولها المنتدى والمشاركين بالفعالية من داخل المملكة وخارجها.

وقال إن هذا المنتدى هدفه خدمة الرياضة السعودية شاكراَ المستشار تركي آل الشيخ على الدعم غير المحدود لهذا الحدث الرياضي المهم والثقة التي أولاها للنادي العربي لتنظيم هذا المنتدى مؤكداً اكتمال كافة الاستعدادات داخل النادي العربي لاستضافة هذه الفعالية.

من جانبه أشاد المستشار الإعلامي لمركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات في دبي والسعودية علي اليامي بالمجهودات التي ظل يقوم بها النادي العربي في عنيزة في سبيل تطوير ورفعة الرياضة بالمملكة بجميع المناطق.

مشيراً إلى أن النادي سبق له أن استضاف في العام 20117 منتدى (أندية الظل بين الواقع والمأمول) الذي حقق نجاحات كبيرة وخرج بتوصيات قيمة لصالح أندية الظل في جميع أنحاء المملكة وتوقع اليامي أن تكون تجربة منتدى ( شباب اليوم .. نجوم الغد) فرصة أخرى لتقديم المزيد من الدعم والاهتمام بشريحة الشباب والدفع بالمواهب لتدعيم المنتخبات الوطنية.

وفي الاتجاه نفسه أبدى مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين بمحافظة عنيزة الأستاذ عبد الله القرزعي تفاؤله بنجاح هذا المنتدى مؤكداً على استعداد إدارته لإثراء هذا الحدث الاستثنائي.

وقال إن المنتدى سيكون فرصة مهمة لمعلمي التربية الرياضية بمدارس المحافظة للاستفادة من المحاضرات وورش العمل التي ستعقد خلال الفعالية.

أمين الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة عادل الرشيد قال إن الغرفة ستضع كافة إمكاناتها لنجاح هذا المنتدى كما فعلت خلال منتدى أندية الظل مستبشراً بأن يفرز هذا الحدث عدداً كبيراً من الفرص الاقتصادية في مجال الاستثمار الرياضي لصالح كل الأندية بالمملكة.

من جهته قال عضو شرف النادي العربي عبد الرحمن المساعد إن النادي ظل منذ تأسيسه يعمل دائماً في سبيل خدمة الرياضة في المملكة بصورة عامة ومحافظة عنيزة على وجه الخصوص وها هو الآن يواصل هذا التميز على المستوى الرياضي والاجتماعي والاستثماري.

وشهد المنتدى حضوراً نوعياً من وسائل الإعلام المختلفة ومدراء مكاتب الإعلام بالأندية من داخل وخارج منطقة القصيم.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذا المنتدى يحظى بموافقة ورعاية المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة الذي ظل منذ توليه هذا المنصب يسعى بكل جهده من أجل تفعيل كافة القطاعات الرياضية واستنهاض الأفكار المبدعة لصالح تطوير العمل الرياضي في السعودي وصولاً مصاف العالمية في هذا المجال بدعم واهتمام القيادة الرشيدة.