طائرات التحالف تستهدف الحوثيين بمحافظة البيضاء

طائرات التحالف تستهدف الحوثيين بمحافظة البيضاء

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طائرات التحالف تستهدف الحوثيين بمحافظة البيضاء

طائرات التحالف تستهدف الحوثيين بمحافظة البيضاء
http://almnatiq.net/?p=662390
المناطق_وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية عدة، على مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي الملاجم وقانية، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر في محور بيحان، إن طيران التحالف نفذ مساء الأربعاء، عدة غارات استهدفت تعزيزات بشرية للميليشيات الحوثية على متن طقمين في ظهر البياض بجبهة الملاجم.

وأكد المصدر تدمير الطقمين واشتعال النيران في أحدهما ومصرع وجرح من كانوا على متنهما.وكان طيران التحالف استهدف، في وقت سابق الأربعاء، مواقع الحوثيين في جبهة قانية وتعزيزات بشرية أخرى كانت متجهة صوب مواقعها في جبال اليسبل.

وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وسقوط من كانوا على متنها قتلى وجرحى.ومن جهتها تقدمت قوات الجيش في محور بيحان، بعد هجوم واسع على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهتي الملاجم وقانية.

وقال العقيد أحمد بحيبح، أركان حرب اللواء 26، إن الهجوم أسفر عن تحرير ما يزيد على 18 كيلومتراً مربعاً في المنطقة.

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