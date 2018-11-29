“هيئة الرياضة” تكشف عن المطربين العالميين بحفلات “فورمولا إي – الدرعية 2018”

المناطق _ الرياض

يحيي عدد من المطربين العالميين حفلات غنائية مصاحبة لمهرجان سباق “فورمولا إي – الدرعية 2018″، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام، من الفترة 13 إلى 15 ديسمبر.

وغردت الهيئة العامة للرياضة، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلة: “نجوم العالم بانتظاركم في الدرعية”، وذلك على النحو التالي:

– 13 ديسمبر، المطرب الإسباني إنريكي إيغليسياس والأمريكي جيسون ديرولو.

– 14 ديسمبر، الفرقة الأمريكية بلاك آيد بيز والمطرب المصري عمرو دياب.

– 15 ديسمبر الدي جي الفرنسي ديفيد غيتا، وفريق الغناء الأمريكي ون ريبابليك.

وسيكون الجمهور على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسیقیة المصاحبة للسباق، والتي ستكون الأكبر على مستوى المملكة، وتبدأ أسعار التذاكر من 395 ريالاً.

ويمكن لحاملی التذكرة مشاهدة السباقات من مدرجات “غراند ستاند”، والدخول إلى منطقة الترفیه “قرية فورمولا إي”، وحضور الفعالیات المصاحبة الثقافیة، والترفيهية، ومنطقة العائلات، إضافة إلى الحفلات الموسیقیة.