احدث الأخبار

دور البرامج والمساعدات السعودية في تحسن الريال والاقتصاد اليمني
أبرز المواد
 لوحة حريرية تروي 73 عاماً من العلاقات التاريخية
أبرز المواد
 “هيئة الرياضة” تكشف عن المطربين العالميين بحفلات “فورمولا إي – الدرعية 2018”
أبرز المواد
 هوك: إيران تمد الحوثيين بأسلحة لاستهداف طائرات التحالف والسعودية
أبرز المواد
 الأرجنتين: ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان ” يتمتع بحصانة في بلادنا
أبرز المواد
 رويترز: خيارات صعبة أمام تركيا في ضوء تأييد ترامب لولي العهد
أبرز المواد
 الجماعات الآشولية استوطنت موقع صفاقة الأثري بالدوادمي قبل 200 ألف عام
أبرز المواد
 طلاب ثانوية الامير ناصر بن عبدالعزيز يجرون ٤٠ تجربة في الكيمياء تبهر الحضور
منطقة الرياض
 انطلاق رالي حائل الدولي في الـ 28 من ديسمبر المُقبل
أبرز المواد
 محافظ أملج يدشن مبادرة زراعة 10آلاف شجرة
منطقة تبوك
 مكتب عمل الدمام والجهات المختصة تداهم دار ضيافة مخالف سوّق لنفسه بادعاءات باطلة
أبرز المواد
 اليونيسف تشيد بمركز الملك سلمان للإغاثة بمكافحة تفشي الكوليرا باليمن
أبرز المواد
دور البرامج والمساعدات السعودية في تحسن الريال والاقتصاد اليمني

دور البرامج والمساعدات السعودية في تحسن الريال والاقتصاد اليمني

أبرز المواد
لوحة حريرية تروي 73 عاماً من العلاقات التاريخية

لوحة حريرية تروي 73 عاماً من العلاقات التاريخية

أبرز المواد
“هيئة الرياضة” تكشف عن المطربين العالميين بحفلات “فورمولا إي – الدرعية 2018”

“هيئة الرياضة” تكشف عن المطربين العالميين بحفلات “فورمولا إي – الدرعية 2018”

أبرز المواد
هوك: إيران تمد الحوثيين بأسلحة لاستهداف طائرات التحالف والسعودية

هوك: إيران تمد الحوثيين بأسلحة لاستهداف طائرات التحالف والسعودية

أبرز المواد

“هيئة الرياضة” تكشف عن المطربين العالميين بحفلات “فورمولا إي – الدرعية 2018”

“هيئة الرياضة” تكشف عن المطربين العالميين بحفلات “فورمولا إي – الدرعية 2018”
http://almnatiq.net/?p=662618
المناطق _ الرياض

يحيي عدد من المطربين العالميين حفلات غنائية مصاحبة لمهرجان سباق “فورمولا إي – الدرعية 2018″، ومن المقرر أن يستمر لمدة 3 أيام، من الفترة 13 إلى 15 ديسمبر.

وغردت الهيئة العامة للرياضة، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلة: “نجوم العالم بانتظاركم في الدرعية”، وذلك على النحو التالي:

– 13 ديسمبر، المطرب الإسباني إنريكي إيغليسياس والأمريكي جيسون ديرولو.

– 14 ديسمبر، الفرقة الأمريكية بلاك آيد بيز والمطرب المصري عمرو دياب.

– 15 ديسمبر الدي جي الفرنسي ديفيد غيتا، وفريق الغناء الأمريكي ون ريبابليك.

وسيكون الجمهور على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والموسیقیة المصاحبة للسباق، والتي ستكون الأكبر على مستوى المملكة، وتبدأ أسعار التذاكر من 395 ريالاً.

ويمكن لحاملی التذكرة مشاهدة السباقات من مدرجات “غراند ستاند”، والدخول إلى منطقة الترفیه “قرية فورمولا إي”، وحضور الفعالیات المصاحبة الثقافیة، والترفيهية، ومنطقة العائلات، إضافة إلى الحفلات الموسیقیة.

روابط ذات صلة

دور البرامج والمساعدات السعودية في تحسن الريال والاقتصاد اليمني

دور البرامج والمساعدات السعودية في تحسن الريال والاقتصاد اليمني
لوحة حريرية تروي 73 عاماً من العلاقات التاريخية

لوحة حريرية تروي 73 عاماً من العلاقات التاريخية
هوك: إيران تمد الحوثيين بأسلحة لاستهداف طائرات التحالف والسعودية

هوك: إيران تمد الحوثيين بأسلحة لاستهداف طائرات التحالف والسعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*