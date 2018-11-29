الفلكي العجيري..شتاء هذا العام قصير وبارد جداً

المناطق _ الرياض

أشار الخبير الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري إلى أن فصل الشتاء هذا العام سيكون قصيراً وبارداً جداً خاصة على دولة الكويت الشقيقة.

ووفقاً لحديث الفلكي الخبير العجيري فإن شتاء هذا العام سيكون قارصاً جداً مشيراً إلى أن المربعانية ستبدى هذا العام بتاريخ 7 ديسمبر 2018 وستكون شديدة البرودة.

وقال العجيري إن شتاء هذا العام سيشمل شهر “ديسمبر 2018” و شهري “يناير و فبراير 2019” مكرراً أن شتاء هذا العام رغم قصره سيكون قارصاً على غير المعتاد.