دوري المحترفين..الاتفاق يتعادل مع الشباب ويحرمه من المركز الرابع

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في مباراة مثيرة، تعادل الشباب مع الاتفاق بنتيجة (2-2)، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة.

وتقدم الاتفاق في الدقيقة 31 عن طريق كرستيان جوانكا، وتعادل بوديسكو للشباب في الدقيقة 36، ثم تقدم حسن الحبيب مجددًا للاتفاق في الدقيقة 42، قبل أن يتعادل خالد كعبي للشباب في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ورفع الشباب رصيده إلى 17 نقطة، محتلًا المركز الخامس في جدول دوري المحترفين، بينما يأتي الاتفاق في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

تشكيل المباراة

الاتفاق: رايس مبولحي، عمر السنين، سعيد الربيعي، رامون ارياس، حسين السيد (حسين صالح د65)، أسامة الخلف، حسن الحبيب، محمد الكويكبي، برايان أليمان (عبد الرحمن العبود د62)، فارلي روسا، كريستيان جوانكا.

الشباب: فاروق بن مصطفى، صوماليا، فاليريكا جامان، لويز أنطونيو، إيلير سيلفا، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، كونستانتين بوديسكو، هتان باهبري، تركي العمار (خالد كعبي د46)، ناصر الشمراني.