خبير لوائح وقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”:إيقاف أحمد موسى في الدوري “باطل”

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أشعل النيجيري الطائر أحمد موسى، جناج نادي النصر، جدلًا جديدًا في الدوري السعودي للمحترفين، قبل مواجهة الوحدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.

ويستضيف النصر، على أرضه ووسط جماهيره، يوم 2 ديسمبر المقبل، فريق الوحدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض موسى “26 سنة”، للطرد في الدقيقة 89 من عمر مواجهة النصر أمام مولودية الجزائر، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي أقيمت مساء الأربعاء.

وأثير جدل كبير، بشأن إمكانية غياب موسى، عن مواجهة الوحدة، في مسابقة الدوري، بسبب الإيقاف الناتج عن طرده أمام مولودية الجزائر، في كأس زايد، رغم أنهما مسابقتين مختلفتين.

وبحسب صحيفة “سعودي سبورت” فأحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أكد على أن لائحة الانضباط بالبطولة العربية، لم تتضمن نصًا بشأن ترحيل العقوبات بين مسابقتين، لكن المادة “7 /10” من اللائحة، نصت على ان كل ما لم يرد ذكره في هذه اللائحة، يتم الرجوع فيه للائحة “فيفا” الانضباطية.

وأضاف الأمير، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تنص المادة 38/f، من لائحة فيفا الانضباطية؛ على أن: (المنافسات التي يتم فيها اختيار الفرق المنافسة على خصائص محددة «اجتماعية، تاريخية، جغرافية، إلى آخره»، ولو كانت لوائح هذه المنافسات تستخدم لائحة الفيفا الانضباطية كمرجع؛ فان الإيقاف ينتقل لأول مباراة رسمية)”.

وبهذا يكون الأمير، قد أعطى إشارة واضحة، إلى احتمالية إيقاف أحمد موسى، وغيابه عن مواجهة الوحدة، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من طرده في مسابقة كأس زايد.

* دليل المشاركة..

ولكن بالرجوع إلى موقف مشابه لما يتعرض له أحمد موسى، نجد أن مشاركة الجناح النيجيري الطائر، أمام الوحدة، مؤكدة تمامًا.

فبتاريخ 28 سبتمبر من العام الجاري، تعرض يوسف أوباما، نجم نادي الزمالك المصري، للطرد أمام القادسية الكويتي، في إياب دور الـ32 من مسابقة كأس زايد للأندية العربية.

وبعد هذه المباراة، لعب الزمالك، مباراتين، إحداهما غير معترف بها دوليًا، والأخرى في الأجندة الدولية، حيث كانت الأولى أمام الهلال، في كأس السوبر السعودي المصري، والثانية أمام سمنود، في كأس مصر.

وبالرجوع إلى المباراتين، فأن أوباما، شارك في كلاهما بشكل طبيعي للغاية، بل ساهم في صناعة هدف فريقه الوحيد أمام سمنود، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، بينما غاب عن أول مواجهة لفريقه، في كأس زايد، أمام الاتحاد السكندري، في ذهاب دور الـ16.

وبالتالي، فأن الطرد في كأس زايد “البطولة العربية”، لن ترحل عقوبة إيقافة، إلى المسابقات الأخرى، بل تطبق في البطولة نفسها.