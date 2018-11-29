شاهد..”وادي الرمة” يواصل يصل إلى مثواه الأخير في نفود الثويرات

المناطق _ الرياض

واصل وادي الرمة الشهير جريانه مستمداً قوته من الدعم الذي جاء من الخلف نتيجة الامطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً على منطقة المدينة والمحافظات التابعة لها.

ودعمت بعض الأودية المعروفة في المنطقة الواقعة بين المدينة المنورة والقصيم جريان الوادي الشهير حيث انها من الأودية التي تصب فيه وتدعم جريانه مرورا بمحافظات مدن القصيم وحتى مثواه الأخير في نفود الثويرات قرب محافظة الزلفي.

ووفقا للفلكي الدكتور خالد الزعاق فقد وصل الوادي الشهير إلى مثواه الأخير حسب مما وصف الدكتور الزعاق في نفود الثويرات، فيما لا يزال الوادي يجري بشكل متوسط.