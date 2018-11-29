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شاهد..دكتور كويتي يخرس مرتزق الجزيرة “فيصل القاسم” دفاعاً عن المملكة

شاهد..دكتور كويتي يخرس مرتزق الجزيرة “فيصل القاسم” دفاعاً عن المملكة
http://almnatiq.net/?p=662646
المناطق _ الرياض

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة والكويت مقطعاً من حلقة برنامج الاتجاه المعاكس الذي يبث عبر قناة الجزيرة القطرية وكان ضيفه الإعلامي الكويتي الدكتور “عايد المناع”، وظهر في المقطع كيف دافع المناع عن المملكة ضد ترهات واكاذيب مرتزق الجزيرة فيصل القاسم.
ومثل كل الشرفاء في الوطن العربي الجم الدكتور المناع “فيصل القاسم” مرتزق “الجزيرة”؛ بعد طرحه نقاطاً هاجم فيها المملكة فند فيها ادعاءاته وكذبه.
وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل بهذا المقطع ودشنوا على موقع “تويتر” هاشتاج #المناعيلجمفيصل_القاسم وقال أحدهم: “المناع ما قصّر ويمثلنا حنا الكويتيين، قطر تحاول شق الصف الخليجي بمرتزقتها، ونعلم من يقف ويدير المشهد خلف الكواليس، أقنعوني بأن عزمي بشارة الإسرائيلي يتمنى الخير والصلاح للخليج”.
وقال آخر: “شكراً لك يا بطل.. لقد ألجمت المرتزق في عقر داره الخبيث”، فيما كتب مغرد ثالث: “عايد المناع شرشح بـ#فيصل_القاسم شرشحة”، بينما قال رابع: “ينصر دينه هالكويتي، في ملعبهم وبين جمهورهم”.
وتدافع تفاعل المغردين على فيديو “المانع” تأييداً لما جاء فيه؛ حيث كتب أحدهم يقول: “بارك الله فيه، وضع ما يسمى بـ”القاسم” في زاوية ضيقة، لم يعطه مجالاً للهروب كما يفعل دائماً مع ضيوفه، أصبح ما يسمى بـ”فيصل” هو المدافع عن الخونة، ألف شكر لـ”المناع”.

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