احدث الأخبار

جمعية “إنسان” تودع أكثر من ثلاثة ملايين بحساب الأسر المستفيدة لكسوة الشتاء
أبرز المواد
 شاهد..دكتور كويتي يخرس مرتزق الجزيرة “فيصل القاسم” دفاعاً عن المملكة
أبرز المواد
 شاهد..”وادي الرمة” يواصل يصل إلى مثواه الأخير في نفود الثويرات
أبرز المواد
 الفلكي العجيري..شتاء هذا العام قصير وبارد جداً
أبرز المواد
 خبير لوائح وقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”:إيقاف أحمد موسى في الدوري “باطل”
أبرز المواد
 دوري المحترفين..الاتفاق يتعادل مع الشباب ويحرمه من المركز الرابع
أبرز المواد
 دور البرامج والمساعدات السعودية في تحسن الريال والاقتصاد اليمني
أبرز المواد
 لوحة حريرية تروي 73 عاماً من العلاقات التاريخية
أبرز المواد
 “هيئة الرياضة” تكشف عن المطربين العالميين بحفلات “فورمولا إي – الدرعية 2018”
أبرز المواد
 هوك: إيران تمد الحوثيين بأسلحة لاستهداف طائرات التحالف والسعودية
أبرز المواد
 الأرجنتين: ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان ” يتمتع بحصانة في بلادنا
أبرز المواد
 رويترز: خيارات صعبة أمام تركيا في ضوء تأييد ترامب لولي العهد
أبرز المواد
جمعية “إنسان” تودع أكثر من ثلاثة ملايين بحساب الأسر المستفيدة لكسوة الشتاء

جمعية “إنسان” تودع أكثر من ثلاثة ملايين بحساب الأسر المستفيدة لكسوة الشتاء

أبرز المواد
شاهد..دكتور كويتي يخرس مرتزق الجزيرة “فيصل القاسم” دفاعاً عن المملكة

شاهد..دكتور كويتي يخرس مرتزق الجزيرة “فيصل القاسم” دفاعاً عن المملكة

أبرز المواد
شاهد..”وادي الرمة” يواصل يصل إلى مثواه الأخير في نفود الثويرات

شاهد..”وادي الرمة” يواصل يصل إلى مثواه الأخير في نفود الثويرات

أبرز المواد
الفلكي العجيري..شتاء هذا العام قصير وبارد جداً

الفلكي العجيري..شتاء هذا العام قصير وبارد جداً

أبرز المواد

جمعية “إنسان” تودع أكثر من ثلاثة ملايين بحساب الأسر المستفيدة لكسوة الشتاء

جمعية “إنسان” تودع أكثر من ثلاثة ملايين بحساب الأسر المستفيدة لكسوة الشتاء
http://almnatiq.net/?p=662649
المناطق _ الرياض

أودعت  الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) مبلغ ( 3.828.300 ) ريال  في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك  لتأمين كسوة الشتاء لهذا العام، للمستفيدين البالغ عدهم ( 38.283 ) مستفيدًا.

وخصصت الجمعية مبلغ ( 100 ) ريال لبرنامج كسوة الشتاء لكل مستفيد، ، وتم إيداع المبلغ المخصص للكسوة عبر تغذية حسابات الأسر البنكية، ويمنح المبلغ للمستفيدين لشراء ما يناسبهم من الملابس والبطانيات ومستلزمات الشتاء.

وأوضحت الجمعية أن كسوة الشتاء تعد من البرامج الموسمية التي تقدمها للمستفيدين في مختلف فروع الجمعية البالغ عددها 19 فرعًا منتشرة في محافظات منطقة الرياض، منها 5 فروع في العاصمة الرياض، و 14 فرعًا في محافظات (الخرج ، الدوادمي، الأفلاج ، الزلفي، المجمعة، وادي الدواسر، القويعية، حوطة بني تميم، رماح، السليل، شقراء، عفيف، الحريق، مرات).

وتهدف الجمعية منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه الجمعية سنويًا مع بداية دخول فصل الشتاء؛ للتخفيف من معاناة الأبناء ولمواجهة برودة الأجواء القارصة.

روابط ذات صلة

شاهد..دكتور كويتي يخرس مرتزق الجزيرة “فيصل القاسم” دفاعاً عن المملكة

شاهد..دكتور كويتي يخرس مرتزق الجزيرة “فيصل القاسم” دفاعاً عن المملكة
شاهد..”وادي الرمة” يواصل يصل إلى مثواه الأخير في نفود الثويرات

شاهد..”وادي الرمة” يواصل يصل إلى مثواه الأخير في نفود الثويرات
الفلكي العجيري..شتاء هذا العام قصير وبارد جداً

الفلكي العجيري..شتاء هذا العام قصير وبارد جداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*