هلا الغبان …أول معلمة في تبوك تحصل على قلادة التميز

المناطق- تبوك:

سلم مدير عام تعليم منطقة تبوك ابراهيم العُمري المعلمة في مدرسة الثانوية الثالثة هلا بنت حسن الغبان على شهادة شكر وتقدير على تميزها التعليمي فيما منحها العُمري قلادة التميز كأول معلمة تحصل عليها في منطقة تبوك.

وجاء في شهادة الشكر والتقدير التي حصلت عليها: “تتقدم الادارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بمركز التميز بخالص الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهد مميز وتفاني واخلاص، متمنين لكم دوادم التوفيق والسداد”.

وعبرت الغبان عن خالص شكرها وامتنانها لمعالي وزير التعليم احمد العيسى ومدير عام منطقة تبوك أبراهيم العُمرى على تقديرهم لجهودها مؤكدةً ان التكريم الذي حصلت عليه هو تكريم لكل المعلمين والمعلمات المخلصين الذين يؤدون علمهم بكل تفاني وتقدير.

وأشارت الغبان إلى ثقتها الكبيرة في تميز العاملين في الميدان التربوى وقدرتهم على خلق جيل واع ومتميز قادر على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وتحقيق رؤية 2030 الطموحة.

وقالت الغبان: “الميدان التربوي زاخر بالقدرات المميزة المتمكنة القادرة الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية”.