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هبوط اضطراري لطائرة ميركل بسبب خلل فني أثناء توجهها إلى الأرجنتين

هبوط اضطراري لطائرة ميركل بسبب خلل فني أثناء توجهها إلى الأرجنتين
http://almnatiq.net/?p=662708
المناطق - وكالات

قامت طائرة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بهبوط اضطراري أثناء رحلتها إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين.

وأفادت وكالة “د ب أ” الألمانية بأن طائرة ميركل اضطرت للهبوط بسبب خلل فني في الأنظمة الالكترونية لديها.

وقرر الطاقم أثناء مرور الطائرة بأجواء هولندا الرجوع إلى ألمانيا بعد ساعة من إقلاعها.

وهبطت الطائرة بسلام في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، حيث من المقرر أن تستقل ميركل طائرة أخرى لمواصلة الرحلة إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والتي تستغرق نحو 15 ساعة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أن ميركل ستتوجه إلى بوينس آيرس صباح الجمعة، حيث سيرافقها عدد من أعضاء الوفد الألماني إلى قمة العشرين، متجهين إلى مدريد ومن ثم إلى مكان عقد القمة في العاصمة الأرجنتينية.

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