تونس: تفكيك خلايا نائمة قبل تنفيذها عمليات دهس وطعن وتفجير عن بعد

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الخميس، تفكيك 4 خلايا كانت تخطط لتنفيذ هجمات عبر “الدهس والتفجير والطعن”، مشيرة إلى أنها اعتقلت 12 عنصرا وضبطت مواد متفجرة وكيماوية.

وأوضحت الوزارة أن “وحدات البحث في الجرائم الإرهابية تمكنت في عملية استباقية من تفكيك الخلايا المتواجدة في بعض الولايات، إلى جانب كشف وحجز (ضبط) مخبر لصنع المواد المتفجرة، والغازات السامة وكمية من المواد الأولية والالكترونية”.

وأفادت في بيان بأن “عناصر الخلايا تولت التخطيط بالتنسيق مع عناصر قيادية إرهابية متحصّنة بالجبال التونسية، لتنفيذ سلسلة هجمات نوعية وفردية، تستهدف أهدافا حيوية بالبلاد، على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، قبل الالتحاق بنظرائهم في الجبال”.

كما ضبطت القوات الأمنية أيضا “كمية هامة من المواد المتفجرة والكيماوية والغازات السامة وقطع الكترونية مختلفة وطائرة من دون طيار (درون) تُستعمل في التفجير عن بعد”.

وتأتي عملية التفكيك بعد شهر من التفجير الذي نفذته امرأة بعبوة ناسفة تقليدية الصنع بوسط العاصمة، ما تسبب في جرح أكثر من 20 أمنيا و6 مدنيين.