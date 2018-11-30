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الجيش اليمني يعلن تحرير عدد من المواقع في محافظة البيضاء

الجيش اليمني يعلن تحرير عدد من المواقع في محافظة البيضاء

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الجيش اليمني يعلن تحرير عدد من المواقع في محافظة البيضاء

الجيش اليمني يعلن تحرير عدد من المواقع في محافظة البيضاء
http://almnatiq.net/?p=662717
المناطق - واس

أعلن الجيش اليمني اليوم، تحرير عدد من المواقع في جبهة قانية، بمحافظة البيضاء ، وسط البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله : إن “الجيش الوطني مسنوداً بالتحالف دعم الشرعية في اليمن ” ، شن اليوم هجوماً على مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران ، في جبهة قانية شمالي البيضاء، وتمكن من تحرير تبة الشجرة وتبة المنقاش، إضافة إلى تحرير مواقع “التباب السود” وأجزاء من سلسلة جبال اليسبل الاستراتيجية.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران .

وأضاف أن مقاتلات التحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في مواقع متفرقة، وأسفرت تلك الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا الحوثية .

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