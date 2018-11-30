مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في إطلاق نار بسوق في الأمواه!

المناطق_متابعات

لقي مواطن مصرعه فيما أصيب 3 آخرين بأعيرة نارية على يد شخصين في أحد الأسواق بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث .

و قالت مصادر مطلعة : ” أقدم شخصان على إطلاق النار على أربعة آخرين من عائلة واحدة، أمام أحد الأسواق بالأمواه؛ ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين أحدهم إصابته بالغة.

وتابعت المصادر: انتقلت الأجهزة الأمنية وباشرت الجريمة وتم نقل المصابين إلى المستشفى والتحفظ على الجثة بالمشرحة .

وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت على إثر خلافات سابقة جرى خلالها أيضًا تبادل لإطلاق النار فيما لَم تقع بها إصابات حينها.