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مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في إطلاق نار بسوق في الأمواه!

مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في إطلاق نار بسوق في الأمواه!
http://almnatiq.net/?p=662754
المناطق_متابعات

لقي مواطن مصرعه فيما أصيب 3 آخرين بأعيرة نارية على يد شخصين في أحد الأسواق بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث .
و قالت مصادر مطلعة : ” أقدم شخصان على إطلاق النار على أربعة آخرين من عائلة واحدة، أمام أحد الأسواق بالأمواه؛ ما تسبب بمقتل أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين أحدهم إصابته بالغة.
وتابعت المصادر: انتقلت الأجهزة الأمنية وباشرت الجريمة وتم نقل المصابين إلى المستشفى والتحفظ على الجثة بالمشرحة .
وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت على إثر خلافات سابقة جرى خلالها أيضًا تبادل لإطلاق النار فيما لَم تقع بها إصابات حينها.

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