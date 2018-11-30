كائن بحري غامض يثير الحيرة في نيوزيلندا

المناطق_متابعات

أثار كائن بحري غامض لفظه البحر على الشاطىء في نيوزيلندا حيرة السكان، وتساءل كثيرون عن فصيلته.

وعُثر على المخلوق الغريب على شاطىء في كانتربري، نيوزيلندا، وظهر بساقين وذيلين وجناحين ومجموعة من الأسنان.

وكانت هانا ماري ووالدتها في رحلة على الشاطىء، عندما عثرتا على هذا المخلوق، فقررتا أخذه إلى شركة تحنيط محلية لتحديد نوعه، لكن الخبراء في الشركة فشلوا في ذلك.

وحاول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تخمين نوع المخلوق، وقال البعض إنه نوع نادر من الأسماك، وقال آخرون إنه ربما كان مخلوقاً من الفضاء الخارجي، حسب ديلي ميل البريطانية.