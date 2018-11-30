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إعلان نتائج القبول للمتقدمين لوظائف قوات الأمن الخاصة

إعلان نتائج القبول للمتقدمين لوظائف قوات الأمن الخاصة
http://almnatiq.net/?p=662760
المناطق_الرياض

تعلن قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على وظائف جنود الأمن المعلن عنها سابقاً.

كما تود التنويه انه على جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحدده لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية وهي: نسخه من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

ونسخه من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم ونسخه من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها احضار بلاغ من أبشر بذلك.

نسخه من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم ويجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة وعدد (6) صور ملونه حديثه مقاس (4×6) مكشوف الرأس ونسخة من نموذج طلب التقديم عبر الانترنت.

كما تنوه لجنة القبول انه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة او لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.
ولمعرفة نتيجة الفرز المبدئي:
https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/

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