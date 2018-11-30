الكويت: الحبس لـ13 متهماً بينهم إسلامي تستروا على خلية العبدلي

الكويت: الحبس لـ13 متهماً بينهم إسلامي تستروا على خلية العبدلي

أبرز المواد
تصاعد حدة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا

تصاعد حدة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا

أبرز المواد
“رحلة غرامية” بمقاتلة F16 أطاحت بضابط أميركي كبير

“رحلة غرامية” بمقاتلة F16 أطاحت بضابط أميركي كبير

أبرز المواد
الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الحديد المنتج محليًا

الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الحديد المنتج محليًا

أبرز المواد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس رومانيا
http://almnatiq.net/?p=662766
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس كلاوس فرنر يوهانز رئيس رومانيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

الكويت: الحبس لـ13 متهماً بينهم إسلامي تستروا على خلية العبدلي

الكويت: الحبس لـ13 متهماً بينهم إسلامي تستروا على خلية العبدلي
تصاعد حدة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا

تصاعد حدة جرائم الكراهية ضد المسلمين في كندا
“رحلة غرامية” بمقاتلة F16 أطاحت بضابط أميركي كبير

“رحلة غرامية” بمقاتلة F16 أطاحت بضابط أميركي كبير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*