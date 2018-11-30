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أمطار على عرعر وضواحيها تتسبب بإغلاق عدد من الطرق

أمطار على عرعر وضواحيها تتسبب بإغلاق عدد من الطرق
http://almnatiq.net/?p=662849
المناطق - متابعات

هطلت الجمعة أمطار متوسطة إلى غزيرة على عرعر وضواحيها تسببت بإغلاق عدد من الطرق داخل المدينة، فيما شوهد تواجد دوريات المرور والأمن وأمن الطرق على مخارج ومداخل الطرق على طريق الشمال الدولي، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم مع توقعات باستمرار الأمطار حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالحدود الشمالية فهد بن الأسمر العنزي إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أ مير منطقة الحدود الشمالية برفع مستوى الجاهزية لكافة المراكز الميدانية للدفاع المدني في المنطقة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية خلال الحالة المطرية التي بدأت مساء يوم الخميس، والمتوقع استمرارها على منطقة الحدود الشمالية الأيام القادمة.

ودعا العنزي المواطنين والمقيمين إلى متابعة ما يصدر من تنبيهات من المديرية العامة للدفاع المدني حرصا على سلامتهم، منوه بأهمية اتباع ارشادات وتعليمات السلامة عند الخروج للتنزه في عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدا على أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتهم متمنيا السلامة للجميع.

فيما أعلنت صحة الحدود الشمالية رفع جاهزية المنشآت الصحية وفقاً لتوجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية، لما تشهده المنطقة من حالة مطرية.

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