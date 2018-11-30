قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينفذ حملة “العلاقات العامة تبني مؤسستك”

المناطق - أبها

نفذ قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ندوة “العلاقات العامة بين النظرية والتطبيق”، ضمن حملة بعنوان: ” العلاقات العامة تبني مؤسستك”، هدفت إلى تصحيح الصورة الذهنية لدور العلاقات العامة المهم والجوهري في المؤسسات والمنظمات الحكومية والخاصة، وتعد هذه الحملة أول مشاريع تخرج القسم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ للطالبتين أماني القحطاني وخيرية الجحلي.

وافتتحت الندوة مساعدة عميد كلية العلوم الإنسانية الدكتورة سهير عيسى القحطاني بحضور مشرفة قسم الإعلام والاتصال الأستاذة نورة عامر وعدد من طالبات ومنسوبات القسم والمهتمات بالعلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي.

وقد بدأت الحملة بكلمة لمشرفة قسم الإعلام والاتصال الأستاذة نورة عامر أوضحت خلالها أن هذه لحملة هي أول مشاريع تخرج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ من خلال مشروع بعنوان “العلاقات العامة تبني مؤسستك”، وهي حملة توعوية وتثقيفية، ومن أهدافها نشر الوعي لدى جميع المؤسسات ورواد الأعمال بأهمية العلاقات، كما أنها تأتي امتدادا لمجموعة أخرى متميزة من المشاريع التي ستقدمها طالبات القسم.

وشارك في أولى جلسات الندوة وكيل الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء ومدير عام إدارة الإعلام والوعي الإحصائي الأستاذ تيسير المفرج، حيث تطرق إلى موضوع العلاقات العامة بين النظرية والتطبيق، وتعريفات العلاقات العامة المختلفة، والخواص المشتركة في التعريفات المختلفة، وسبب تعدد تعاريف العلاقات العامة، وأهم التحديات التي تواجهها العلاقات العامة، وأهم التساؤلات التي تشغل فكر طلاب وطالبات العلاقات العامة، وأدوات العلاقات العامة الجديدة، والأزمة التي تواجه ممارسي العلاقات العامة عند التطبيق، وأهمية تحديد ومعرفة الجمهور ودور ذلك في نجاح حملات العلاقات العامة.

كما تحدث المفرج عن دراسة العلاقات العامة في الجامعة وتطبيقها بعد التخرج، وأكد أن واقع العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي مختلف عما يدرّس، وما يتم تعلمه في الجامعات هي الأساسات التي ينطلق من خلالها إلى التطبيق، وهذا ما يؤكد سرعة تطور علم العلاقات العامة ويدل على أن النجاح فيه يعتمد على الشخص نفسه انطلاقا من الأساسات التي درست في الجامعة.

ثم شاركت الأستاذة نورة آل رمان الخبيرة في العلاقات العامة بالحديث عن تجربتها في العلاقات العامة، وأوضحت دور العلاقات في أي منظومة وأهميتها ومعوقات عملها.

ثم قدمت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الملك خالد الأستاذة أسماء الشهري مشاركة حول أهمية دور العلاقات العامة في بناء المؤسسات وضرورة الممارسة والاطلاع المستمر والتطوير المستمر على المهارات وتقسيم مهام العمل في مجال العلاقات العامة.

كما تحدثت مديرة العلاقات العامة في الشبكة الإعلامية السعودية الطالبة رنا الشهراني عن الاهتمام بالجانب الاتصالي لدى طالب وطالبة العلاقات العامة في الشخصية وتطويره وتقويته؛ حيث يتمثل في (الشخصية) وأيضا الكاريزما.

واختتمت الندوة بدورة تدريبية عن “أسس تنظيم الفعاليات” قدمتها المدير التنفيذي لمؤسسة ليو لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأستاذة نوف الشهري استعرضت خلالها أهمية التركيز على اختيار فكره جديدة غير تقليدية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وخطوات تنفيذ المعارض واللجان، وعملية تشغيل الفعالية، وإدارة الفرق، وتفصيل آلية العمل في المعارض.