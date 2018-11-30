اختراق بيانات 500 مليون عميل من نزلاء ماريوت

المناطق - متابعات

أعلنت مجموعة فنادق ماريوت، أن عملية قرصنة قد تكون طالت 500 مليون شخص من نزلائها.

وأوضحت المجموعة، أن تحقيقاتها أظهرت أن طرفاً غير مصرح به قام بنسخ وتشفير المعلومات، وتم الوصول غير المصرح به إلى شبكة “ستاروود” منذ عام 2014، فيما أكدت اتخاذها خطوات لتصحيح الخلل.

وأشارت إلى أن قاعدة بيانات حجز الزوار في فندق “ستاروود” التابع لها قد تم اختراقها ومن المحتمل أن تعرض معلومات لحوالي 500 مليون زائر.

وقالت المجموعة، إن البيانات المخترقة لنحو327 مليون زائر، تضم مزيجاً من الإسم، والعنوان البريدي، ورقم الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم جواز السفر، ومعلومات حساب زوار “ستاروود” المفضلين، وتاريخ الميلاد، إلى جانب عدد من التفاصيل الشخصية الأخرى.

وبحسب ما ذكرته المجموعة، فقد تعرضت أيضاً، مجموعة أخرى من العملاء إلى تسريب المعلومات الخاصة بأرقام بطاقات الدفع وتواريخ انتهاء الصلاحية، مشيرة إلى أنّ تلك الأرقام تم تشفيرها.

وقدمت المجموعة بلاغاً للسلطات التنظيمية عن عملية الاختراق لأجهزة تطبيق القانون، فيما ذكرت إنها تواصل تحقيقتها في الحادث.