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مركزا التواصل الدولي والحكومي بوزارة الإعلام يطلقان تغطيات لأعمال قمة العشرين بأربع لغات عبر منصاتها الإلكترونية

مركزا التواصل الدولي والحكومي بوزارة الإعلام يطلقان تغطيات لأعمال قمة العشرين بأربع لغات عبر منصاتها الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=662859
المناطق - واس

أطلق مركزا التواصل الدولي والحكومي التابعان لوزارة الإعلام، يوم الثلاثاء الماضي؛ تغطيات خاصة لقمة العشرين عبر منصاتها الإلكترونية باللغتين الإنجليزية والعربية، لمتابعة أحداث القمة التي تعقد في الأرجنتين يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018، ويرأس وفد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما ستًنقل التغطيات الخاصة بقمة مجموعة العشرين عبر موقع مركز التواصل الدولي إلى اللغتين الألمانية والفرنسية، وسيظهر المحتوى باللغة العربية أيضا في الموقع الرديف الخاص بجولة سمو ولي العهد وتغطيات قمة العشرين باللغة العربية، الذي ينشره موقع التواصل الحكومي.
وستحوي الصفحة الرئيسة للموقع الرسمي لمركز التواصل الدولي عدة أقسام من فيديو تفاعلي في المقدمة، يتبعه ملحق قصصي مكون من فيديو رئيسي ملحق به خمس مواد مكتوبة تغطي موضوعات رئيسة تطرحها القمة أمام القادة منها؛ قضية مستقبل سوق العمل، ومستقبل الغذاء العالمي، والتطور الرقمي الدولي كوسيلة للتنمية مع تغطيته محدثة على مدار الساعة لأحداث القمة بشكل يومي حتى انتهاء القمة.
وستحتوي التغطيات عددا من المقالات الاقتصادية لكبار المحللين الاقتصاديين في المنطقة، في مقدمتهم كبير خبراء الاقتصاد لدى مجلس التنمية البحريني الدكتور “يارمو كوتلين”؛ والخبير الاقتصادي جون اسفكنياكس كبير الاقتصاديين لدى مركز الخليج للأبحاث وصاحب المشاركات الدولية المعروفة، إلى جانب مقالات حصرية لشخصيات محورية في مجالها الاقتصادي بالمنطقة، منهم عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، إلى جانب ديفيد باركر، المدير التنفيذي للخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني.
وستبرز التغطيات مدى أهمية الموضوعات المطروحة أمام القادة في اجتماع قمة دول العشرين، ومدى ارتباطها المباشر بحياة البشر اليومية، كما سينقل رسائل من أصحاب الرأي والمؤثرين العالميين إلى القادة في اجتماعهم.
الرابط باللغة الإنجليزية: https://cic.org.sa
الرابط باللغة العربية: http://events.media.gov.sa/g20/

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