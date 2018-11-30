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“التجارة” تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة تفتيشه على منافذ بيع السخانات وأجهزة التدفئة

“التجارة” تنفذ أكثر من 3 آلاف جولة تفتيشه على منافذ بيع السخانات وأجهزة التدفئة
http://almnatiq.net/?p=662865
المناطق - واس

نفذت وزارة التجارة والاستثمار, 3369 جولة تفتيشية على أسواق ومنافذ بيع أجهزة السخانات الكهربائية وأجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية خلال الأسبوع الماضي في جميع مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط أكثر من 2500 جهاز مخالف للمواصفات القياسية السعودية، وتحرير 65 مخالفة فورية, وذلك تزامناً مع دخول فصل الشتاء.
ورصد مراقبو الوزارة خلال جولاتهم التفتيشية, على منافذ بيع السخانات الكهربائية وأجهزة التدفئة, عددا من المخالفات من أهمها وجود عيوب ظاهرية في الأجزاء المعدنية لسخان الماء، وعدم وجود بيان يوضح أن الجھد المقنن لسخانات الماء (220-250) فولت، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بالإضافة إلى عدم وضع بطاقة السعر.
وتهدف الجولات إلى التأكد من مطابقة الأجهزة المعروضة للمواصفات، وضمان عدم حيازة أو عرض المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمستودعات التابعة لها أي أجهزة غير مطابقة، نظراً لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، وتقوم الوزارة بضبط الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة لما تسببه من مخاطر وأضرار ناتجة من استخدامها، مع تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، إذ أن عرض أي منتجات مخالفة للنظام يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.
وتدعوا وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التأكد بأن تتضمن السخانات الكهربائية بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد المقنن لها (220-250) فولت، مع وجود ترمومتر لبيان مستوى حرارة الماء، إضافة إلى وجود مصباح لبيان اتصال التيار الكهربائي، ويشترط كذلك تزويد سخان الماء بوسيلة مناسبة لتثبيته وحمله، والتحقق من عدم وجود عيوب ظاهرية بسخان الماء.
كما تدعوا الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

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