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التحالف : إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية

التحالف : إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية

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التحالف : إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية

التحالف : إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية
http://almnatiq.net/?p=662871
المناطق - متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، اليوم الجمعة ، إصدار 9 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية.

وقال إنه تم إصدار 7 تصاريح جوية و9 تصاريح بحرية وتصريحين بريين.

وأوضح التحالف أن سفينة رست في ميناء الحديدة و3 سفن تنتظر الدخول، وأن سفينتين رستا في ميناء الصليف اليمني، وسفينة تنتظر الدخول للميناء.

وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولة 4 سفن.

يذكر أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلمت أمس الخميس، رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

كما تسلمت قوات خفر السواحل اليمنية من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن.

هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الخميس، عن أمله في عقد محادثات سلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين قبل نهاية العام.

وقال غوتيريس للصحافيين في بوينس آيرس، حيث سيشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين: “لا أريد أن أرفع سقف التوقعات كثيراً، لكننا نعمل بكد من أجل ضمان أن نتمكن من أن نبدأ محادثات سلام ذات مغزى هذا العام”.

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