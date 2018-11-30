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فنون المدينة تقيم احتفالية يوم الطفل العالمي

فنون المدينة تقيم احتفالية يوم الطفل العالمي
http://almnatiq.net/?p=662876
المناطق - المدينة المنورة
أقامت الجمعية العربية السعودية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بلجنة المسرح النسائية احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ‏وذلك على مسرح مكتب ‏تعليم شمال المدينة، حيث أن اليوم الدولي لحماية الأطفال يحتفل به في 1 يونيو منذ عام 1950م. وقد استحدث الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي الاحتفال بهذا اليوم في مؤتمره المنعقد بموسكو في 4 نوفمبر 1949، وفي 20 نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وقد أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل، وأيضاً حدد 5 نوفمبر يوماً للطفل العالمي.
‏وتنوعت أنشطة الجمعية المصاحبة لليوم العالمي للطفل في الرسم والألعاب الاحترافية الذكية، وبعض الهوايات التي يمارسها الاطفال، إضافة إلى مشاركة الأمهات أطفالهن وبعض النصائح المقدمة من المختصين اتجاه التوعية في التعامل مع حقوق الطفل .
من جانبها أكدت سارة الشريف نائبة مدير لجنة المسرح بأن يوم الطفل يأتي بدوره حفاظا على حقوق الأطفال وتلبية رغباتهم الانسانية والتي من شانها تنشئ بيئة سليمة للطفل، مشيرة إلى أن الجمعية تتنوع ببرامجها للأطفال طوال العام.

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