أسرة القرعاني تواصل البحث عن مفقود طريق المدينة بتبوك

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تواصل أسرة القرعاني في تبوك وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة وفريق عوث التطوعي البحث عن المفقود سعيد بن سالم القرعاني البالغ من العمر ٤٧ سنة والذي تغيب منذ فجر الثلاثاء الماضي .

وأكّد شقيق المفقود انه أثناء خروجه من المنزل بتبوك وذهب الى رحلة صيد الصقور على طريق المدينة بسيارتة من نوع هايلكس غمارتين دبل موديل ٢٠١٧ لوحه ب م ح ٨٩٥٧ ولم يحمل هاتف محمول.

وأضاف أن المفقود حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي شيء وعليه تم إبلاغ مركز الشرطة ببلاغ تغيبه وجرى التعميم عنه في كل الجهات الأمنية المختصة.

وطالب شقيقه كل من يشاهدالمركبة من خلال رقم لوحة المركبة الاتصال على الرقم المرفق أو التواصل مع أقرب مركز شرطه.

٠٥٠٣٥٧٤١٠٩