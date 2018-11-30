بلدية أشواق تباشر نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المركز والقرى التابعة

المناطق - تبوك-علي العميري- تصوير ابراهيم الموسى

باشرت بلدية مركز أشواق ممثلة بإدارة الخدمات بالبلدية ومركز الدفاع المدني وفرقة وزراة النقل اليوم أعمال فتح الطرق وتنظيفها من الأتربة والأحجار ونزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المركز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية خليل السعيد أن الفرق الميدانية المزود بالكوادر الفنية والمعدات يعمل حالياً على إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار في أحياء وطرقات المركز والقرى التابعة مؤكداً نجاح الفريق في تسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.

