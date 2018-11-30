المجلس البلدي برنية يحل عددا من المواضيع ذات الأهمية للمواطن بالمحافظة

المناطق - عادل الزهراني

عقد المجلس البلدي بمحافظة رنية جلسته رقم (46 ) برئاسة رئيس المجلس سليمان الدخيل وحضور رئيس البلدية واعضاء المجلس وبدأت الجلسة بمناقشة المواضيع التي تضمنها جدول أعمال المجلس ومن التوصيات التي انتهى اليها الاجتماع وفقا لماذكره رئيس المجلس الاتي :

اولا – أوصى المجلس العمل والتمشي بالخطابات والتعاميم الواردة الى المجلس حسب الاختصاص للمجلس والبلدية

ثانيا – أوصى المجلس بدراسة مشاريع البلدية التي عرضتها البلدية من قبل لجنة المشاريع والتخطيط واللجنة المالية بالمجلس وإعداد تقارير عنها وعرضها بالجلسة القادمة.

ثالثا – اطلع المجلس على خطاب رد إدارة الدفاع المدني برنية بخصوص عدد حرائق النفايات التي تم القيام بإخمادها من قبل الدفاع المدني خلال الستة اشهر الماضية بالأحياء السكنية في رنية وأوصى المجلس : بان تعمل البلدية بازالة تلك النفايات من المخططات السكنية المسببة لحدوث الحرائق وتكثيف جولاتها ونشر الوعي بين الاهالي بعدم رمي النفايات قرب الاحياء السكنية وذلك لاضرارها الصحية والبيئية .

رابعا : اطلع المجلس على الخطابات والطلبات المقدمة للمجلس ومنها :

طلبات تختص باعادة وتجديد سفلته

وطلب أهالي مخطط الملحة رقم ( 2 ) الخاص بسفلته وأرصفة وإنارة المخطط وغيرها

طلب أهالي المنازل الواقعة بالمخطط الشمالي القريبة من جامع بن حمد والساحات المحيطة به بـ ( شارع أسلم بن عميره ) وطلبهم بوضع أرصفه للمرفق وتامين الخزان الخطر وعمل إضاءة لساحة المسجد والشوارع المحيطة به

وتمت الموافقة على تلك الطلبات واحالتها الى البلدية للتنفيذ والافادة .

ثالثا – أوصى المجلس ايضا باستكمال خطوات البلدية التطويرية وتفعيل التعاملات الالكترونية والربط الالكتروني بين البلدية والكهرباء والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات الخاصة بهم .

رابعا : اوصى المجلس بمايلي :

– العمل على ازاحة الرمال من قرى شرق رنية والتي أغلقتها الرمال والعمل على تواجد اليات البلدية بشكل مستمر بتلك القرى .

– العمل على تشغيل واستكمال انارة قرية العماير والجدر الغربي ومخطط السلم وصيانة الاعمدة.

– استكمال صيانة شوارع المحافظة بالمخطط الشمالي وشوارع الصالحية وشارع الامير مشاري بن عبدالعزيز بالمخطط الشمالي .

سفلتة مخططات البروج والورود بدء من الشوارع الرئيسية حسب الامكانيات المتاحة للبلدية

– وضع لوحات ارشادية وتحذيرية على الطرق والمواقع الخاصة بالبلدية في رنية ومراكزها. كما اصدر. المجلس قرارات ترتبط باعماله الاخرى وتمت الموافقة عليها جميعا