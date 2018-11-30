احدث الأخبار

الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم المملكة للأونروا بـ 50 مليون دولار
أبرز المواد
 27 منطقة ومحافظة في المملكة تحتضن فعالية اليوم العالمي للمشي 2018
أبرز المواد
 مدني تبوك يطبق خطة مواجهة الامطار والسيول التي شهدتها المنطقة
منطقة تبوك
 إصابة امرأة يمنية ومواطن إثر تعرض منزل سكني بصامطة لمقذوف عسكري حوثي
أبرز المواد
 ولي العهد يجتمع مع رئيس الصين على هامش قمة العشرين
أبرز المواد
 البيت الأبيض: ترامب تبادل عبارات ودية مع ولي العهد
أبرز المواد
 إدانة 3 متعاقدين مع البنتاغون بتهمة التعاون مع إيران
أبرز المواد
 المجلس البلدي برنية يحل عددا من المواضيع ذات الأهمية للمواطن بالمحافظة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية أشواق تباشر نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المركز والقرى التابعة
منطقة تبوك
 فعالية “رياضة المشي ” بتبوك تحظى بحضور مميز من مختلف الأعمار
منطقة تبوك
 أمطار غزيرة على مدينة عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 البنتاغون: القضاء على 11مسلحا من “القاعدة” بغارة أمريكية على ليبيا
أبرز المواد
الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم المملكة للأونروا بـ 50 مليون دولار

الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم المملكة للأونروا بـ 50 مليون دولار

أبرز المواد
27 منطقة ومحافظة في المملكة تحتضن فعالية اليوم العالمي للمشي 2018

27 منطقة ومحافظة في المملكة تحتضن فعالية اليوم العالمي للمشي 2018

أبرز المواد
مدني تبوك يطبق خطة مواجهة الامطار والسيول التي شهدتها المنطقة

مدني تبوك يطبق خطة مواجهة الامطار والسيول التي شهدتها المنطقة

منطقة تبوك
إصابة امرأة يمنية ومواطن إثر تعرض منزل سكني بصامطة لمقذوف عسكري حوثي

إصابة امرأة يمنية ومواطن إثر تعرض منزل سكني بصامطة لمقذوف عسكري حوثي

أبرز المواد

إدانة 3 متعاقدين مع البنتاغون بتهمة التعاون مع إيران

إدانة 3 متعاقدين مع البنتاغون بتهمة التعاون مع إيران
http://almnatiq.net/?p=662961
المناطق - وكالات

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن ثلاثة مسؤولين في إحدى أكبر الشركات المتعاقدة مع البنتاغون أدينوا أمس الخميس بتهمة الاحتيال ومخالفة العقوبات المفروضة على إيران.

وأشارت الصحيفة أمس إلى أن الحكم طال رجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية الرئيس التنفيذي السابق لشركة Anham، أبو الهدى الفاروقي، وشقيقه الأصغر مازن، وهو مالك شركة لوجيستية مرتبطة بـAnham، وكذلك صالح معروف الذي كان يدير إحدى الشركات التابعة لـAnham.

وذكرت الصحيفة أن القضية التي أدين فيها هؤلاء تعود إلى صفقة بقيمة 8.1 مليار دولار أبرمها البنتاغون مع الشركة قبل سنوات بشأن إمداد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان بالأغذية والمياه.

وفتح القضاء الأمريكي التحقيق في القضية بعد أن كشفت “وول ستريت جورنال” في عام 2013 أن شركة Anham نقلت هذه المواد إلى العسكريين الأمريكيين في أفغانستان عبر إيران، في مخالفة للعقوبات التي تحظر التعاون مع الجمهورية الإسلامية.

ومثل الرجال الثلاثة، وهم في السبعينات من عمرهم، أمام المحكمة الفدرالية في دائرة كولومبيا ورفضوا الاتهامات الموجهة إليهم ، كما رفضت الشركة أيضا الاتهام مشددة على أن التعاون معها وفّر للبنتاغون نحو 1.4 مليار دولار، لأن أسعارها كانت أقل بكثير مما لدى منافسيها.

روابط ذات صلة

الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم المملكة للأونروا بـ 50 مليون دولار

الرئاسة الفلسطينية تثمن دعم المملكة للأونروا بـ 50 مليون دولار
27 منطقة ومحافظة في المملكة تحتضن فعالية اليوم العالمي للمشي 2018

27 منطقة ومحافظة في المملكة تحتضن فعالية اليوم العالمي للمشي 2018
إصابة امرأة يمنية ومواطن إثر تعرض منزل سكني بصامطة لمقذوف عسكري حوثي

إصابة امرأة يمنية ومواطن إثر تعرض منزل سكني بصامطة لمقذوف عسكري حوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*