إدانة 3 متعاقدين مع البنتاغون بتهمة التعاون مع إيران

المناطق - وكالات

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن ثلاثة مسؤولين في إحدى أكبر الشركات المتعاقدة مع البنتاغون أدينوا أمس الخميس بتهمة الاحتيال ومخالفة العقوبات المفروضة على إيران.

وأشارت الصحيفة أمس إلى أن الحكم طال رجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية الرئيس التنفيذي السابق لشركة Anham، أبو الهدى الفاروقي، وشقيقه الأصغر مازن، وهو مالك شركة لوجيستية مرتبطة بـAnham، وكذلك صالح معروف الذي كان يدير إحدى الشركات التابعة لـAnham.

وذكرت الصحيفة أن القضية التي أدين فيها هؤلاء تعود إلى صفقة بقيمة 8.1 مليار دولار أبرمها البنتاغون مع الشركة قبل سنوات بشأن إمداد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان بالأغذية والمياه.

وفتح القضاء الأمريكي التحقيق في القضية بعد أن كشفت “وول ستريت جورنال” في عام 2013 أن شركة Anham نقلت هذه المواد إلى العسكريين الأمريكيين في أفغانستان عبر إيران، في مخالفة للعقوبات التي تحظر التعاون مع الجمهورية الإسلامية.

ومثل الرجال الثلاثة، وهم في السبعينات من عمرهم، أمام المحكمة الفدرالية في دائرة كولومبيا ورفضوا الاتهامات الموجهة إليهم ، كما رفضت الشركة أيضا الاتهام مشددة على أن التعاون معها وفّر للبنتاغون نحو 1.4 مليار دولار، لأن أسعارها كانت أقل بكثير مما لدى منافسيها.